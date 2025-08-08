"믿을 건 실적뿐" 2분기 호실적株, 주가도 '好好'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역대 최대 실적에 주가도 화답

카카오, 역대 최대 분기 실적에 11% 급등

하이브, 2분기 최대 매출에 5% 넘게 올라

당분간 실적에 따른 종목별 주가 차별화 예상

기업들의 올해 2분기 실적 발표가 이어지고 있는 가운데 호실적을 기록한 종목들의 주가가 큰 폭으로 오르면서 실적에 따른 차별화가 뚜렷하게 나타나고 있다.

8일 한국거래소에 따르면 전일 카카오는 11.97% 급등하며 6만3600원에 마감했다. 2분기 예상을 뛰어넘는 호실적이 주가를 밀어올렸다.

전일 카카오는 2분기 연결기준 매출 2조283억원, 영업이익 1859억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 1%, 39% 증가한 수치다. 2분기 기준 역대 최대 실적으로, 시장 기대치도 웃돌았다. 금융정보업체 에프엔가이드가 집계한 카카오의 2분기 실적 컨센서스(증권사 전망치 평균)는 매출 1조9489억원, 영업이익 1254억원이었다.

김소혜 한화투자증권 연구원은 "별다른 이벤트 없이도 실적 체력이 개선됐다. 전반적으로 이번 호실적은 지난해부터 추진해온 전사적 비용 최적화 결과에 계열사들의 가시적 사업 성과가 더해진 것에 기인한다"고 분석했다. 한화투자증권은 카카오의 목표주가를 기존 7만8000원에서 8만원으로 상향 조정했다. 김 연구원은 "앱 개편 및 인공지능(AI) 서비스 도입을 통한 매출 회복 기대감을 반영했으며 2025년, 2026년 영업이익 추정치는 기존 대비 각각 18%, 6% 상향했다"면서 "하반기는 본업 체력도 좋아지는데 여러 계열사들의 사업적 시너지도 본격적으로 나타나는 구간"이라고 설명했다.

하이브도 분기 최대 매출을 기록하며 주가가 큰 폭으로 올랐다. 전일 하이브는 7.14% 상승한 27만7500원에 마감했다. 하이브는 올해 2분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 10.2% 증가한 7057억원으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 29.5% 증가한 659억원, 당기순이익은 53.5% 늘어난 155억원을 기록했다. 이환욱 유안타증권 연구원은 "하이브의 2분기 실적은 컨센서스를 소폭 하회했으나 전년 동기와 전분기 대비 큰 폭의 실적 개선세를 달성했다"면서 "지난 1분기 아티스트 지식재산권(IP) 활동이 저조했던 반면 이번 분기에는 IP 활동성이 극대화된 영향으로 앨범·공연·기획상품(MD) 등 주요 부문에서 고른 실적 성장세를 기록했다"고 분석했다.

휴젤도 상반기 및 분기 최대 실적을 기록하며 주가가 강세를 보였다. 전일 휴젤은 5.26% 오른 36만원에 마감했다. 휴젤은 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 15.5% 증가한 1103억원, 영업이익은 33.6% 늘어난 567억원을 기록했다. 상반기 실적은 매출 2000억원, 영업이익은 950억원을 넘어섰다. 한송협 대신증권 연구원은 "2분기 실적이 컨센서스를 하회할 것이라는 우려와 달리 견조한 실적 체력을 재확인했다"면서 "판관비가 분기 300억원대로 억제되는 가운데 해외 톡신이 성장 엔진 역할을 했고 비용 레버리지가 극대화됐다"고 분석했다.

이밖에 에이피알, 카카오뱅크, 레드캡투어 등도 2분기에 역대 최대 실적을 기록하며 주가가 강세를 보였다.





당분간 실적에 따른 주가 차별화가 이어질 것으로 전망된다. 김지원 KB증권 연구원은 "최근 증시는 뚜렷한 매수 주체가 부재하고 등락폭도 제한적인 움직임이 나타나는 가운데 실적 결과에 따라 종목별 주가 편차가 심화되는 양상"이라며 "실적 관련주로 접근할 필요가 있다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

