'대전 0시 축제' 연계 '빵지 순례' 만끽

8월 매주 토요일·0시 축제 기간 매일 '대전시티투어 여름 빵시투어' 운영

사진=대전시 제공

대전의 빵과 문화를 함께 즐기며 '대전 0시 축제'의 즐거움을 배가시켜줄 '빵지 순례'가 진행된다.

베이커리로는 중구의 성심당, 하레하레, 슬로우브레드, 오렌지블로썸, 캔리콥스하우스 등이 예정돼 있으며, '대전시티투어 여름 빵시투어'를 8월 한 달간 본격 운영한다.

특히 대전 대표 여름 축제인 '0시 축제'와 연계한 프로그램까지 더해져 미식과 도시탐방이 어우러진 복합형 시티투어로 주목받고 있다.

'빵시투어'는 ▲매주 토요일에 진행되는 '토요일형'과 ▲대전 대표 여름 축제인 '0시 축제' 기간(8일부터 16일까지) 동안 매일 운영되는 '축제형'으로 나눠 운영된다.

참가자들은 대전 5개 자치구(동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구)를 순회하며 지역의 대표 빵집을 방문하고, 각 지역 관광지에서 간단한 체험도 함께 즐길 수 있다.

토요일형 투어는 오전 10시 대전 트래블라운지에서 출발해 약 5시간 동안 진행되며, 축제형은 오후 1시 대전역 동광장에서 출발해 오후 6시 이후 0시 축제장까지 연계된다.

사진=대전시 제공

특히 '축제형' 투어는 대전 0시축제 프로그램과 자연스럽게 연계돼 관광객들이 낮에는 시티투어, 저녁에는 공연과 퍼레이드를 즐길 수 있도록 구성됐다. 축제장 내에서는 ▲시티투어 이용자 대상 경품 이벤트 ▲굿즈 증정 ▲지역특산물 시식 및 시음 행사(꿈돌이 라면·꿈돌차 등)도 마련돼 참여자들의 만족도를 높일 예정이다.





이장우 대전시장은 "대전 빵시투어는 MZ세대뿐만 아니라 가족 단위, 외지 관광객까지 모두에게 매력적인 콘텐츠"라며 "올여름엔 대전의 빵과 문화를 함께 즐기며 0시 축제의 열기를 만끽해 보시길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

