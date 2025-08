박보검, 14주년 서울 팬미팅 6000명 관객 동원

박보검이 지난 1일과 2일 서울 중구 장충체육관에서 단독 팬미팅 '2025 FAN MEETING TOUR IN SEOUL [BE WITH YOU]' 무대를 꾸미고 있다. 더블랙레이블

배우 박보검이 서울 단독 팬미팅을 마무리했다고 소속사 블러썸엔터테인먼트가 4일 밝혔다.

박보검은 지난 1일과 2일 서울 중구 장충체육관에서 단독 팬미팅 '2025 FAN MEETING TOUR IN SEOUL [BE WITH YOU]'를 열고 양일간 약 6000명의 관객과 함께했다. 이번 행사는 데뷔 14주년을 맞은 박보검이 팬들에게 전하는 감사의 뜻을 담은 자리로, '여행'을 테마로 다양한 무대와 프로그램이 구성됐다.

박보검은 '안녕(Hello)'과 '괜찮아(Fine)' 무대로 공연을 시작해 따뜻한 분위기를 이끌었으며, 일과표 공개와 셀프 촬영 사진 토크 등 팬들과 일상을 공유하는 코너를 진행했다.

첫날 게스트로는 가수 겸 배우 아이유가, 둘째 날에는 배우 허성태, 이상이, 태원석이 참석해 넷플릭스 예능 '폭싹 속았수다'와 JTBC 드라마 '굿보이' 촬영 당시의 뒷이야기를 공개했다.

박보검의 라이브 무대도 이어졌다. KBS 음악 프로그램 '더 시즌즈 : 박보검의 칸타빌레' 출연 당시 불렀던 '우리 잠깐 쉬어갈래요', '고백'을 비롯해 드라마 OST인 '내 사람', '날 찾아가는 길', '모두 다 사랑하리' 등을 직접 부르며 음악적 역량을 보여줬다.

팬들이 사전에 남긴 소원을 직접 수행하거나 객석을 누비며 팬들과 가까이 호흡했고, 팬들의 메시지를 읽으며 눈물을 보이기도 했다. '별 보러 가자', '스마일 보이'(Smile Boy) 등 다양한 곡을 선보이며 공연을 마무리했다.

박보검은 "짧지 않은 시간 동안 한결같이 기다려 주신 팬 여러분께 감사드린다"며 "더 좋은 작품들로 보답하겠다. 여러분과 늘 함께하겠다"고 소감을 밝혔다.





서울과 일본 요코하마 공연을 마친 박보검은 오는 14일 싱가포르를 시작으로 가오슝(17일), 마닐라(22일), 방콕(24일), 홍콩(29일), 자카르타(31일), 쿠알라룸푸르(9월 6일·13일) 등에서 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

