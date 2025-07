김혜순 시집 '죽음의 자서전' 獨 국제문학상 수상

한국인 최초 수상

김혜순 시인이 시집 '죽음의 자서전'(Autobiographie des Todes)으로 독일 세계문화의 집이 수여하는 국제문학상을 수상했다.

김혜순 작가. 대산문화재단

독일 세계문화의 집은 17일에 열린 국제문학상 시상식에서 김혜순 시인에게 국제문학상을 수여했다. 시집을 독일어로 번역한 박술, 울리아나 볼프 번역가도 공동 수상의 영예를 안았다.

'죽음의 자서전'은 대산문화재단의 한국문학 번역출판 지원을 통해 독일어권에 처음 소개된 작품이다. 2023년 번역지원, 2025년 출판지원을 진행했다. 번역은 박술, 울리아나 볼프 번역가가 맡았고, 출판은 독일의 유명 문학출판사인 S.피셔가 담당해 지난 2월 출간했다.

'독일 세계문화의 집 국제문학상'은 매년 독일어로 번역된 현대문학 가운데 가장 뛰어난 작품을 선정하는 권위있는 문학상이다. 작가와 번역가를 함께 시상한다. 총 상금은 3만5000유로(한화 약 5600만원)이며, 작가에게 2만유로, 번역가에게 1만5000유로가 주어진다.

김혜순 시인은 앞서 2011년에도 대산문화재단의 번역출판 지원을 받은 영역 시집 '전세계의 쓰레기여 단결하라'(All the Garbage of the world, Unite!)로 루시엔스트릭 번역상을 받은 바 있다.





독일어로 출간된 김혜순 시인의 시집 '죽음의 자서전'.

대산문화재단 관계자는 "캐나다 그리핀시문학상과 스웨덴 시카다상, 미국 전미도서비평가협회상에 이은 김혜순 시인의 잇따른 해외 문학상 수상 소식은 시인과 더불어 우리의 문학이 세계 무대에서 그 깊이와 보편적 가치를 인정받고 있음을 보여주는 중요한 성과"라며 "한국문학을 세계에 널리 알리기 위해 노력해온 대산문화재단의 활동과 더불어, 이번 수상이 한국문학이 세계인과 함께 읽고 공감하는 세계의 문학으로 자리매김하는 또 하나의 계기가 될 것으로 기대된다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

