두산로보틱스, 유럽 최대 로봇 전시회서 '지능형 로봇 솔루션' 선봬

독일 뮌헨 '오토매티카 2025' 참가

AI·음성인식·3D 비전 융합 솔루션 등

차세대 로봇 기술 대거 선보여

두산로보틱스는 독일 뮌헨에서 열리는 '오토매티카 2025(Automatica 2025)'에 참가해 AI 기반 지능형 로봇 솔루션을 대거 선보인다고 23일 밝혔다.

두산로보틱스 부스 랜더링 이미지. 두산로보틱스 제공

'오토매티카'는 오는 24~27일 열리는 유럽 최대 규모의 로봇·자동화 기술 솔루션 전시회로 로봇 공학, 머신비전 및 디지털 솔루션 등과 관련된 기업들이 참가해 최신 기술과 트렌드를 소개하는 자리다. 올해는 '스마트 자동화 및 로보틱스'를 주제로 진행되며, 두산로보틱스를 비롯해 유니버셜로봇, 테크맨, 화낙 등 글로벌 로봇 선도기업들이 참가한다.

두산로보틱스는 지난 4월, AI 혁신을 통해 하드웨어 중심의 사업을 협동로봇의 하드웨어, 소프트웨어, 인공지능(AI) 기능을 통합한 형태인 '지능형 로봇 솔루션'으로 전환하겠다고 선언한 바 있다. 이에 따라 이번 전시회의 테마를 '지능형 로봇 솔루션(AI Powered Robot Solution)'으로 정하고, 'AI 기반 미래형 자동화 기술(Automation to Reality)'과 '검증된 상용 자동화 역량(Automation in Action)' 등 2개의 섹션으로 나눠 소개한다.

'Automation to Reality' 섹션에서는 ▲음성기반 로봇 솔루션(Voice to Real) ▲부품 핸들링 ▲자동차 도어 샌딩 ▲외관 검수 ▲바리스타 솔루션과 ▲시뮬레이션 기반 실시간 모션 제어 기술(Sim to Real) 등을 선보인다.

주목할 만한 솔루션은 아마존웹서비스(AWS)와 공동개발한 'Voice to Real'이다. 지난해 1월 CES 2024에서 선보였던 '믹스마스터 무디'의 업그레이드 버전으로, 3D 비전 카메라를 장착한 협동 로봇이 음성인식과 대형 언어모델(LLM) 기술을 통해 사용자의 일상 언어에 담긴 맥락과 의도를 파악하고, 자동으로 작업을 수행한다.

자동차 부품 핸들링 솔루션은 3개의 협동 로봇을 비전과 결합해 사전 학습 없이도 물체를 인식하고, 복잡하고 정교한 작업을 최적의 동선으로 수행할 수 있다. 이 솔루션에는 여러 개의 팔을 동시에 제어하는 '멀티암(Multi-Arm) 동시 제어 기술'이 적용됐다.

자동차 도어 샌딩 솔루션은 3D 비전과 AI를 활용해 협동 로봇이 자체적으로 경로를 찾아, 복잡한 형태의 표면을 다듬을 수 있다. 외관 검수 솔루션은 3D 스캐너로 자동차 외관을 실시간으로 점검할 수 있으며, 바리스타 솔루션은 고객 주문 경험에 기반해 AI가 음료를 추천하고 직접 제공한다.

'Sim to Real'은 엔비디아(Nvidia)의 가상 시뮬레이션 플랫폼 '큐로보(CuRobo)'를 활용해 두산로보틱스가 개발한 실시간 모션 제어 기술이다. 두산로보틱스의 협동 로봇과 엔비디아의 시뮬레이션 플랫폼이 긴밀하게 호환 가능한 만큼 향후 고객 및 파트너 대상으로 적용을 확대할 계획이다.

'Automation in Action' 섹션에서는 제조 공정 순서에 따라 ▲부품 용접 ▲가공물을 투입하고, 완성품을 꺼내는 머신텐딩 ▲부품 조립 ▲품질 검사 ▲팔레타이징 등의 솔루션을 선보인다.

이 솔루션들은 유럽 파트너사들과 공동개발해 상용화한 것으로, 현지 시장에서 상업성, 안전성 등의 우수성을 인정받아 제너럴 모터스(GM), 하이네켄(Heineken), 다농(Danone), 로얄 메일(Royal Mail) 등 글로벌 고객사들이 도입해 활용 중이다.





두산로보틱스 관계자는 "지능형 로봇 솔루션 업체로 전환하겠다고 선언한 이래 처음 참가하는 이번 전시회는 두산로보틱스가 향후 나아가고자 하는 미래 방향성을 엿볼 수 있는 자리"라며 "앞으로 AI에 기반한 고객 지향적인 로봇 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





