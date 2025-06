이즈소프트, 브랜드 리뉴얼 발표… ‘기술 기반 가치 중심’ 전략 강화

새 슬로건 ‘Light up your business’ 공개… 광학 융합 기술 고도화 및 글로벌 진출 본격화

24년 업력의 광학 솔루션 전문기업 ㈜이즈소프트(대표 서현배)가 2025년 브랜드 리뉴얼과 함께 기업 정체성을 새롭게 정립했다고 밝혔다. 이번 리브랜딩은 2023년 새로운 로고 공개를 시작으로, 2025년 6월 대표 홈페이지를 개편 오픈하면서 단순 솔루션 공급에서 기술 기반의 '가치 중심' 기업으로의 전환이 본격화됐다.

㈜이즈소프트는 '기술과 혁신으로 미래를 밝힌다'를 핵심 메시지로 삼고 있으며, 새롭게 정립된 미션 'Connecting Technologies, Creating New Possibilities'는 기술 간 연결로 고객에게 새로운 가능성을 제시하겠다는 기업 철학을 담고 있다. 아울러 슬로건인 'Light up your business'는 고객의 비즈니스 성장을 밝히는 동반자로서의 방향성을 명확히 하고 있다.

㈜이즈소프트 서현배 대표는 "기술은 수단에 불과하며, 고객에게 어떤 가치를 제공하는가가 기업의 미래를 좌우한다"며, "이번 리브랜딩은 우리가 지향하는 미래 방향성과 고객과의 관계 재정립을 위한 선언으로 앞으로도 기술, 신뢰, 책임을 바탕으로 고객 산업 전반의 가치를 연결하는 글로벌 파트너가 될 것"이라고 말했다.

이와 함께 ㈜이즈소프트는 ▲정밀 측정, 광학 계측, 공간 정보, 자동차 안전, 자동화 시스템 등 융합 기술 기반 솔루션 강화, ▲산업 현장의 니즈를 반영한 맞춤형 기술 제공, ▲지속 가능한 성장과 사회적 책임을 강조하는 장기적 파트너십 전략을 주요 방향으로 제시했다.

이번 리브랜딩과 함께 전면 개편된 공식 홈페이지도 역시 눈길을 끈다. 기존 제품 중심 구조를 탈피해 기업 철학과 가치 전달에 초점을 둔 '브랜드 중심' 플랫폼으로 변화했다. 신규 홈페이지는 ▲회사 전반 소개(About us) ▲브랜드 철학(Brand) ▲최신 정보(Newsroom) 섹션을 통해 고객은 이즈소프트의 기술력과 활동을 보다 직관적으로 이해할 수 있게 됐다.

이번 리브랜딩은 국내외 산업 전반에서 광학 솔루션의 수요가 높아지는 가운데, 기술 혁신뿐 아니라 브랜드 커뮤니케이션까지 전방위적 경쟁력 강화의 전환점이 될 것으로 기대된다. ㈜이즈소프트는 앞으로도 기술과 신뢰를 바탕으로 글로벌 고객과의 접점을 넓히고, 산업 협력 기회를 적극 확대해 나갈 계획이다.





㈜이즈소프트의 새로운 브랜드 철학과 활동은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 한편, ㈜이즈소프트는 최근 베트남 지사 설립을 통해 글로벌 네트워크를 확장하고, 아시아 시장 공략을 본격화하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

