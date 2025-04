남보라, 결혼 앞두고 선한 영향력…아프리카에 우물 선물

유튜브 구독자 10만 달성 공약 지켜

5월 동갑내기 사업가와 결혼

배우 남보라(36)가 유튜브 구독자 10만 달성 공약을 지켜 아프리카에 우물을 선물했다.

남보라는 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "쉽진 않았지만 결국 해냈네요. 감사합니다"라며 우물 파기 프로젝트 현장 사진을 공개했다.

배우 남보라가 유튜브 구독자 10만 달성 공약을 지켰다. 남보라 인스타그램

앞서 남보라는 본인 유튜브 채널 구독자가 10만명을 달성할 경우 아프리카 오지에 우물을 파겠다고 밝힌 바 있다.

남보라는 쏟아지는 물줄기에 "물이 콸콸콸. 남보라 인생극장 10만 공약 성공. 감사합니다"라며 뿌듯해했다. 우물 기념비에는 '이 구멍은 예수님이 사랑하는 한국의 기독교 부부인 이찬우, 남보라 씨가 후원했다(THIS BOREHOLE WAS SPONSORED BY MR. LEE CHAWOO AND NAMBORA, THE CHRISTIAN COUPLE WHOM JESUS LOVES, IN SOUTH KOREA)'라는 내용의 글귀가 적혀있다.

남보라는 2005년 고등학교 1학년 당시 MBC TV 예능물 '일요일 일요일 밤에' 코너 '천사들의 합창'에 11남매 맏딸로 출연했다. 현재는 13남매다.





이듬해 시트콤 '웃는 얼굴로 돌아보라'를 통해 배우로 정식 데뷔했다. 드라마 '해를 품은 달'(2012) '무궁화 꽃이 피었습니다'(2017) '오늘의 웹툰'(2022) '효심이네 각자도생'(2023) 등에서 활약했다. 동갑내기 사업가와 5월에 결혼식을 앞두고 있다.

김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

