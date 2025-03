코딧, 맞춤형 입법·정책 분석 기술로 美 특허 취득

인공지능(AI) 기반 법·규제·정책 모니터링 기업 코딧(CODIT)이 맞춤형 입법·정책 분석 기술로 미국 특허를 취득했다고 13일 밝혔다.

이번 특허 취득으로 코딧은 국내외 기업과 기관이 빠르게 변화하는 규제 환경에 체계적으로 대응할 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

코딧(CODIT)이 미국서 취득한 맞춤형 입법·정책 분석 기술. 코딧 제공

AD

특허 공식 명칭은 ‘사용자 맞춤형 법안 정보 제공 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 매체(Method and Computer-Readable Medium for Providing Service Information Including Bill Customized to User)’로, 방대한 입법 데이터를 효과적으로 관리하고 실시간 정책 정보를 제공해 기업의 전략적 의사결정을 돕는 것이 핵심이다.

코딧은 이번 특허를 기반으로 미국 내 싱크탱크 및 학술 기관과의 협력을 강화할 예정이다. 국회 및 정부 출신 정책 전문가로 구성된 코딧 부설 글로벌정책실증연구원은 제19대부터 현 국회까지의 입법 데이터를 제공, 비교 입법 연구 및 정책 분석을 지원할 계획이다.





AD

정지은 코딧 대표는 "코딧이 보유한 빅데이터와 AI 기술을 기반으로, 플랫폼법·관세·디지털세 등 글로벌 정책 환경이 급변하는 상황 속에서 기업들이 리스크를 최소화할 수 있도록 지속적인 기술 혁신을 이어 나갈 예정"이라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>