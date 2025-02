갑자기 '결단의 책상' 바꾼 트럼프…"머스크 아들 코 묻어서?"

도색 이유로 잠시 C&O 책상으로 교체

대통령 책상, 7개 가운데 하나 선택 가능

도널드 트럼프 미국 대통령이 역사적으로나 역대 대통령들이 중요한 정치적 결정을 내려 미국 대통령의 책상이라는 뜻에서 이름 붙여진 백악관 집무실의 '결단의 책상(Resolute Desk)'을 임시로 교체했다. 표면적 이유는 도색을 한다는 것이다. 하지만 일각에선 결벽증이 있는 트럼프가 최근 정부효율부(DOGE) 수장을 맡은 일론 머스크 테슬라 CEO의 아들 '엑스'가 집무실에 방문해 이 책상에 코딱지를 묻힌 것이 책상을 임시로 교체하는 이유가 아니겠냐는 분석이 나온다.

20일 트럼프는 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 '결단의 책상'을 다른 책상으로 교체한 백악관 집무실(오벌 오피스) 사진을 올렸다. 이 글에서 트럼프는 "(미국) 대통령은 7개의 책상 중 하나를 선택할 수 있는데, (새로 교체한) 이 책상, 'C&O'는 매우 유명하고 조지 HW 부시 대통령과 다른 이들이 사용했던 책상"이라며 "현재 '결단의 책상'이 가벼운 재도색 작업을 진행하는 동안 백악관에 임시로 설치했다. (도색 작업은) 아주 중요한 작업이다. 이 책상('C&O')은 아름답지만, 임시 대체품"이라고 적었다. 이는 도색 작업을 마치는 대로 기존 '결단의 책상을 다시 집무실에 배치하겠다는 의미다.

하지만 일부 언론들은 지난 11일 트럼프와 머스크가 백악관 집무실에서 기자회견을 하는 동안 머스크가 데려온 그의 4살짜리 아들 엑스(X Æ A-Xii)가 '결단의 책상'에 코딱지를 파서 문지르는 장면이 전 세계에 생중계된 이후 트럼프가 도색을 이유로 일부러 책상을 교체한 것 아니냐는 추측이 흘러나온다.

영국 매체 데일리메일은 이날 "트럼프는 머스크의 아들이 결단의 책상에 흔적을 남긴 후 일주일 뒤 책상을 도색하기 위해 집무실에서 치웠다"며 "트럼프가 결벽증이 있는 건 익히 알려진 사실이기에 '결단의 책상'을 대신해 조지 HW 부시 대통령이 재직 당시 사용했던 'C&O' 책상으로 교체한 것"이라는 분석 기사를 보도했다.

미국 대통령만 쓸 수 있는 7개의 책상은 무엇?

트럼프가 '결단의 책상' 대체품으로 들여놓은 'C&O 책상'은 1920년 '체서피크 & 오하이오 철도(Chesapeake & Ohio Railway)' 소유주를 위해 제작한 것이다.이후 1987년 백악관에 책상이 기부됐고, 조지 HW 부시 대통령이 집무실에서 사용한 것으로 알려져 있다. U.S. National Archives and Records Administration