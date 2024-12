11년째 1위…노래방에서 가장 많이 부른 크리스마스 캐럴은?

'크리스마스니까' 2014년부터 1위

크리스마스 시즌 노래방에서 가장 사랑받는 캐럴은 성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 빅스가 함께 부른 '크리스마스니까'로 나타났다.

20일 노래 반주기 업체 TJ미디어에 따르면 '크리스마스니까'는 2014년 이래 올해까지 11년 연속 캐럴 1위를 차지했다.

2위는 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want For Christmas Is You)였다.

아리아나 그란데의 '산타 텔 미(Santa Tell Me)'와 '라스트 크리스마스(Last Christmas)'를 각각 3위와 5위에 올랐다. 4위는 아이유의 '미리 메리 크리스마스'였다.

TJ미디어는 "이들 2∼4위곡은 2018년 이래 상위권 '톱 파이브'를 계속 유지하고 있다"고 설명했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

