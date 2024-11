성동구 ‘제19회 성동구립소년소녀합창단 정기연주회’ 개최

11월 23일 오후 5시 소월아트홀에서 소년소녀합창단 정기연주회 ‘함께 그리는 HARMONY’ 선보여... 총 3부 본 무대 공연에 이어 타악기 연주 · 테힐라 댄스 프로젝트 락킹그룹의 스페셜 무대까지 풍성



서울 성동구(구청장 정원오)는 오는 11월 23일 오후 5시 소월아트홀에서 ‘제19회 성동구립 소년소녀합창단 정기연주회’를 개최한다.

성동구립소년소녀합창단은 성동구민의 문화 증진과 지역 문화 예술 발전을 위해 2001년에 창단된 성동구의 대표문화사절단으로서, 이번에 열리는 정기 연주회에서는 황주연 지휘자의 지휘와 심태연 반주자의 피아노 연주로 무대가 꾸며질 예정이다.

올해 정기연주회는 '함께 그리는 하모니(HARMONY)'라는 부제로 ‘엔터 위드 송(Enter With Song)’을 첫 곡으로 오프닝을 연다.

1부에서는 ‘웨이드 인 더 워터(Wade in the water)’ , ‘윈드(Wind)’ 등 순수한 음색과 아름다운 하모니를 선보이고, 2부에서는 ‘싱 할렐루야 클랩 유어 핸즈(Sing Alleluia Clap your hands)’ , ‘자불라 예수(Jabula Jesu)’ 등의 노래가 준비되어 있으며, 3부에서는 ‘다 잘 될거야’, ‘바람이 불어오는 곳’ 등 소년소녀합창단만의 청아한 음색으로 깊어 가는 가을밤 마음속 힐링과 감동을 선사한다.

또, 스페셜 무대로 타악기 연주를 선보일 ‘양성준’의 무대와 순수무용 예술과 거리 무용 공연(스트리트 댄스) 예술을 포괄하는 컨템퍼러리 댄스를 바탕으로 활동하는 프로젝트팀 ‘테힐라 댄스 프로젝트 락킹그룹’이 이번 정기연주회를 한층 더 풍성하게 할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “이번 정기연주회에서 성동구립소년소녀합창단이 1년 동안 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘하길 바란다”며 “다양한 무대가 준비되어있는 만큼 구민들에게 즐거움과 감동이 전달되어 풍성한 시간이 되길 소망한다”고 말했다.





박종일 기자 dream@asiae.co.kr

