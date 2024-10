SKT, '책임있는 AI' 행동 기준 제시

SKT AI 거버넌스 구체화한 행동규범 수립

SK텔레콤은 인공지능(AI) 거버넌스 기본 원칙을 구체화한 'AI 행동규범'을 수립, 사규에 반영하고 이를 실천하기 위한 서약에 전 구성원이 동참했다고 16일 밝혔다.

AI 거버넌스는 인공지능(AI)의 신뢰성과 안정성을 확보해 AI 피라미드 전략이 실행력을 가질 수 있도록 SKT가 경영시스템에 도입한 AI 기술관리 체계 및 추구 가치이다.

AD

SKT의 AI 거버넌스 기본 원칙인 'T.H.E. AI' 는 'by Telco, for Humanity, with Ethics AI'를 축약한 것으로, ▲SKT AI의 특성(by Telco, 통신기술 기반으로) ▲목표(for Humanity, 사람을 향한, 사람을 위한) ▲가치(with Ethics, 윤리적 가치를 중심으로 하는)를 의미한다.

이러한 AI 거버넌스의 주요 원칙들을 종합하여 전 구성원들이 ‘T.H.E. AI’를 실천하기 위해 준수해야 하는 행동 원칙과 기준을 명문화한 'AI 행동규범'을 수립했다.

먼저, '통신기술 기반 행동규범'은 이동통신 사업에서 축적한 이용자 데이터 관리 노하우를 AI 기술 서비스에 적용해 안전하고 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공하고 이를 위해 이용자와 적극적인 소통을 지속하는 것을 말한다.

'사람을 향한 행동규범'은 AI 기술이 모든 이용자에게 편향 없이 작동해 디지털 약자가 발생하지 않도록 하며, 이를 통해 교육, 건강, 고용 등 사회 문제 해결에 도움이 될 수 있도록 사람 중심의 AI 서비스 환경을 구축한다는 내용이다.

'윤리적 가치 중심 행동규범'은 AI 기술에 비차별·비폭력 가치가 적극 적용될 수 있도록 관련 서비스 개발 및 운영 전반에 대한 기준을 마련하는 등의 실천을 통해 사람 중심의 AI를 추구한다는 것이다.

SKT는 이번 'AI 행동규범'의 사규 반영 및 전 구성원 실천 서약을 시작으로 사내 매체 홍보 및 구성원 대상 교육 등을 통해 AI 거버넌스의 내재화를 지속 추진할 계획이다.

엄종환 SKT ESG혁신담당은 "AI 행동규범 수립 및 전 구성원의 실천 서약 동참은 책임있는 AI 거버넌스를 실현하려는 SK텔레콤의 의지를 더욱 공고히 한 것"이라며 "글로벌 AI 컴퍼니 도약을 위한 디딤돌 역할을 하게 될 것"이라고 밝혔다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>