아일릿, 미니 2집 하이라이트 메들리 공개…'강력한 중독성'

타이틀곡 Cherish 등 '엉뚱발랄' 매력 선사

미니 2집 ‘아일 라이크 유’ 21일 오후 6시 발매

그룹 아일릿이 새 앨범 수록곡 전곡 음원 일부를 공개하며 '강력한 중독성'을 예고했다.

그룹 아일릿. [사진제공 = 빌리프랩]

아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하)은 13일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 2집 ‘아일 라이크 유’(‘I’LL LIKE YOU’)의 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.

영상은 신보에 수록된 5곡의 음원 일부와 각 노래 제목의 타이포그래피를 다양한 방식으로 가지고 노는 아일릿의 모습으로 구성됐다. 멤버들은 글자 사이를 뛰어다니고, 제목 디자인을 활용해 하트를 만드는 대결을 벌이는 등 엉뚱 발랄한 매력을 발산해 보는 재미도 선사했다.

타이틀곡 ‘체리쉬’(‘Cherish (My Love))’가 가장 큰 관심을 끈다. ‘체리쉬’는 아일릿의 솔직하고 당찬 매력이 녹아든 댄스 팝(Dance Pop) 이다. 네 마음이 궁금하지만, 그보다 너를 좋아하는 내 마음이 소중하다고 노래한다. 여기에 아일릿의 청아한 음색과 “Ch ch ch ch cherish my love”라는 귀에 꽂히는 멜로디가 어우러져 데뷔곡 ‘마그네틱’(‘Magnetic’)에 이은 또 하나의 히트곡 탄생을 예고했다.

앨범과 동명의 곡 ‘아일 라이크 유’는 사랑스러운 멜로디가 돋보이는 미디엄 팝(Medium Pop)으로, 첫 번째 트랙부터 기분 좋은 에너지를 선사한다. 또한, ‘IYKYK (If You Know You Know)’는 톡톡 튀는 투스텝 개러지(2-Step Garage) 장르로 풀어냈다. 틱톡 등 SNS상에서 사용되는 ‘알지?’라는 의미의 신조어를 활용해, 좋아하는 상대방의 매력을 말하지 않아도 알 것이라는 노랫말이 흥미롭다.

아울러 나의 고민과 복잡한 마음을 뾰루지에 대입한 ‘핌플’(‘Pimple’)은 아일릿의 몽환적인 분위기를 고조시킨다. 마지막 시시각각 변하는 시끄러운 내 속마음을 담은 팝(Pop) 장르의 ‘틱-택’(‘Tick-Tack)까지 아일릿만의 유니크한 감성을 오롯이 담아냈다.

아일릿 미니 2집 ‘아일 라이크 유’는 오는 21일 오후 6시 발매된다. 아일릿은 이에 앞서 18일과 20일 뮤직비디오 티저를 차례대로 선보일 예정이다.





