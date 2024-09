케이뱅크, 전월실적·연회비 없는 'ONE 체크카드' 출시

카드 하나로 세 가지 혜택 골라 쓸 수 있어

편의점·카페 등 7% 캐시백

온·오프라인 최대 1.2% 캐시백…업계 최고 수준

▲ 케이뱅크는 카드 하나로 세 가지 혜택을 골라 쓰는 'ONE 체크카드'를 출시했다고 5일 밝혔다.

케이뱅크가 카드 하나로 세 가지 혜택을 골라 쓰는 'ONE 체크카드'를 출시했다고 5일 밝혔다.

ONE 체크카드는 ▲ 여기서 더 캐시백 ▲ 모두 다 캐시백 ▲ 369 캐시백 중 원하는 혜택을 선택해 사용하는 카드다. 고객별 소비패턴에 맞춰 원하는 혜택을 골라 쓸 수 있어 편의성을 한층 강화했다. 특히 전월 실적 조건이나 연회비가 없다는 점이 특장점이다. 캐시백은 실시간으로 즉시 지급된다.

'여기서 더 캐시백'은 일상 속에서 자주 사용하는 인기 업종 7% 캐시백을 제공한다. 편의점(GS25·CU 등)과 카페(스타벅스 등), 배달·온라인 동영상 서비스(OTT)·영화 영역에서 7% 캐시백을 지급한다. 또한 통신 3사 요금 결제 시에도 5%의 캐시백을 제공한다. 최소 결제금액은 5000원이며, 캐시백 영역별 일일 한도(1000원)와 통합 월 한도(2만5000원) 내에서 사용 가능하다.

'모두 다 캐시백'은 어디서나 최대 1.2%의 캐시백을 제공한다. 결제처와 한도 등 제한 없이 음식점·마트·백화점 등 오프라인 0.7%와 네이버쇼핑·쿠팡 등 온라인 1.2% 캐시백을 지급한다. 체크카드로는 업계 최고 수준이다.

'369 캐시백'은 혜택은 물론 재미도 더했다. 결제 횟수가 3의 배수인 3, 6, 9 등이 될 때마다 캐시백 1000원을 지급한다. 건당 5000원 이상 결제 시 결제 횟수가 적립되며, 적립 현황은 애플리케이션(앱) 내 스탬프 개수로 확인할 수 있다.

케이뱅크의 'ONE 체크카드'는 세 가지 혜택 중 원하는 혜택을 선택할 수 있고, 고객 소비성향에 맞춰 매달 변경도 가능하다. 또한 향후 고객 선호도 등을 고려해 최적의 혜택을 추천하는 방향으로 업데이트할 예정이다.

케이뱅크 관계자는 "ONE 체크카드는 업계 최고 수준의 캐시백 혜택은 물론 고급 소재 플레이트를 사용해 세련되고 깔끔한 카드 디자인을 제공한다"며 "향후 고객 이용 패턴을 분석해 더욱 강화된 혜택을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 케이뱅크는 이번 'ONE 체크카드' 출시를 기념해 당첨금 나눔 프로모션도 실시한다. 프로모션 페이지에서 ONE 체크카드를 터치하면 1회당 1원씩 당첨금이 적립되며, 30일까지 누적된 당첨금을 참여한 고객에게 나눠 지급하는 방식이다. 모든 고객이 1일 10회씩 참여 가능하며, 당첨금은 ONE 체크카드로 1원 이상 결제한 고객에게만 지급된다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

