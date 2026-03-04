락앤락, 'iF 디자인 어워드 2026' 테이블웨어 부문 본상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프레쉬 마에스트로 진공용기·투고 시리즈로 2관왕

락앤락이 독일 'iF 디자인 어워드 2026'에서 본상을 수상하며 글로벌 디자인 경쟁력을 입증했다.

iF 디자인 어워드 2026에서 본상을 수상한 락앤락 프레쉬 마에스트로 진공용기. 락앤락

락앤락은 테이블웨어 부문 본상(Winner)을 받았다고 4일 밝혔다. 5가지 평가 항목에서 모두 우수한 점수를 받았다.

iF 디자인 어워드는 독일의 국제 디자인 어워드로, 레드닷 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 락앤락은 세계 3대 디자인 어워드를 모두 석권하며 디자인 경쟁력을 인정받았다.

프레쉬 마에스트로 진공용기는 전용 기기로 밀폐 용기 내부의 공기를 제거해 산화와 세균 번식을 줄여 식재료를 신선하게 보관할 수 있는 것이 특징이다. 식재료 특성에 맞춘 3단계 진공 압력 조절 기능과 이중 밀폐 구조, 물 빠짐 트레이 설계로 최대 50일간 신선도를 유지한다. 프리미엄 SAN(스티렌 아크릴로니트릴) 소재와 4.5㎜ 두께의 디자인으로 내구성이 뛰어난 것도 장점이다.

iF 디자인 어워드 2026에서 본상을 수상한 락앤락 투고 시리즈. 락앤락

투고 시리즈는 직사각 런치박스, 정사각 런치박스, 샐러드 박스, 요거트·푸르츠팟 등 4가지 타입으로 출시된 도시락 라인이다. 투고 직사각·정사각 런치박스는 메뉴와 양에 따라 도시락을 자유롭게 구성할 수 있다. 분리 가능한 디바이더와 뚜껑을 함께 적용해 반찬이 서로 섞이지 않고 4면 결착 시스템으로 내용물이 샐 염려 없이 안심하고 사용할 수 있다. 런치박스와 샐러드 박스에는 의료용 안전소재 메디가드(MediGuard)를 적용해 안정성을 높였다.





락앤락 관계자는 "차별화된 디자인과 사용자 중심의 제품 경쟁력을 세계 무대에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 라이프스타일의 혁신을 주도할 수 있는 제품을 지속적으로 선보이며 글로벌 시장에서 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.





