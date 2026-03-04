현대차, 뉴욕 휘트니미술관과 세번째 '현대 테라스 커미션' 개최

작가 켈리 아카시 참여

'삶과 존재의 유한성 탐구'

현대자동차는 미국 뉴욕 휘트니 미술관과 장기 파트너십 일환으로 세번째 전시 '현대 테라스 커미션: 켈리 아카시'전을 8일(현지시간)부터 23일까지 개최한다고 4일 밝혔다.

'현대 테라스 커미션: 켈리 아카시' 전시 전경. Photo: Timothy Schenck

AD

현대차와 휘트니 미술관은 예술가와 큐레이터에게 창조적 실험 기회를 제공하기 위해 2024년부터 미술관 5층 야외 테라스 전시장에서 조각·멀티미디어 등 다양한 장르의 대형 설치 작품을 선보이고 있다.

세번째 작가로 참여한 켈리 아카시(Kelly Akashi)는 1983년 미국에서 태어나 현재 LA를 기반으로 활동하고 있으며 유리·청동·석재 등을 재료로 삶과 존재의 유한성을 주제로 하는 작품들을 주로 선보여 왔다. 이번 전시에서 작가는 개인적 경험에 기반한 설치·조각·애니메이션 등의 신작들을 소개한다.

전시는 지난해 1월 LA 북부에서 발생한 산불로 작가의 집이자 스튜디오가 소실된 후 유일하게 남은 부분인 굴뚝과 이 굴뚝으로 이어지는 산책로를 유리벽돌로 재구성한 '모뉴멘트(Monument)'(2026)를 중심으로 전개된다. 미술관 5층 테라스 공간을 화재의 흔적을 기억하는 사유의 공간으로 전환시키며 관객들이 생존·상실·남겨진 것들의 불완전성에 대해 깊이 있게 성찰하도록 한다.

작가는 "재건은 단순한 복원이 아닌 정성이 깃든 노동이자 역사와의 대화를 상징하는 실천적 행위"라며 "벽돌을 하나씩 쌓아 올리는 과정은 기억 자체를 투영하는 것으로, 기억은 끊임없는 관심과 인내를 통해 의미가 되살아난다"고 설명했다. 그러면서 "각각의 벽돌은 그것이 거쳐온 노동과 변형에 대한 기록을 담고 있으며, 이것이 함께 모여 과거의 흔적을 품은 새로운 존재가 된다"고 말했다.

마르셀라 게레로(Marcella Guerrero) 휘트니 미술관 큐레이터는 "켈리 아카시는 유리와 강철 등 다양한 재료를 능숙하게 다루며 대규모 야외 조각 작업에 있어 필수적인 개념적·기술적 완성도를 조화롭게 구현해냈다"며 "이번 신작은 개인과 집단의 역사를 아우르는 기억과 유산에 대한 기념비적 작품으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

현대차 관계자는 "보다 많은 이들에게 예술적 영감을 전하고자 하는 '현대 테라스 커미션'의 지향점과 맞닿아 있는 이번 전시가 개인과 공동체의 관계를 재조명하고 진정한 연대의 가능성을 모색하는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.





AD

한편 현대차는 영국 테이트 미술관(Tate), 미국 LA 카운티 미술관(LACMA)과 파트너십을 유지하며, 최근 국내 지역 미술관 활성화를 위한 신규 파트너십 '현대 트랜스로컬 시리즈'를 통해 예술 생태계의 지속 가능한 발전과 문화예술계 저변 확대에 힘쓰고 있다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>