알바레즈앤마살, Vault 선정 ‘일하기 좋은 컨설팅펌’ 4년 연속 글로벌 Top 10

- 북미, EMEA, APAC 등 전 세계 3대 주요 권역 모두 4년 연속 Top 10 안착… 글로벌 위상 입증

- 전 세계 현직 컨설팅 전문가 평가 기반… 비즈니스 전망, 리더십, 보상 등 핵심 항목서 탁월한 평가

사진: Alvarez & Marsal

글로벌 경영컨설팅 기업 알바레즈앤마살(Alvarez & Marsal, 이하 A&M)이 세계적인 기업 평가 기관 볼트(Vault)가 발표한 '일하기 좋은 컨설팅펌(Best Consulting Firms to Work For)' 순위에서 4년 연속으로 글로벌 Top 10에 선정되었다고 밝혔다.

볼트는 미국 뉴욕에 본사를 둔 기업 평가 전문기관으로, 전문직 종사자와 MBA, 대학생을 대상으로 한 기업 순위와 산업 분석 리포트로 유명하다. 볼트가 매년 발표하는 '일하기 좋은 컨설팅펌 순위'는 전 세계 수천 명의 현직 컨설팅 전문가들을 대상으로 진행되며, 기업의 명성, 삶의 질, 전반적인 업무 환경 등을 종합적으로 평가해 업계 내 높은 공신력을 인정받고 있다.

A&M은 이번 조사에서 ▲비즈니스 전망 ▲리더십 ▲보상을 비롯해 ▲업무의 도전적인 수준 부문에서 높은 평가를 받았다. 이는 A&M 고유의 기업 문화와 성장 잠재력이 글로벌 컨설팅 업계에서 인정받고 있음을 의미한다.

이러한 글로벌 성장 모멘텀은 한국에서도 이어지고 있다. A&M 코리아는 최근 5년간 연평균 두 자릿수 고성장에 이어 지난해에는 3배에 달하는 성장을 실현, 현재 약 100여 명의 전문 컨설턴트가 포진한 조직으로 발돋움했다. 탁월한 운영 역량에서 비롯된 '실행 중심'의 접근 방식으로 실질적인 성과를 이끌어내는 A&M만의 강점이 긍정적으로 작용한 결과다.

이번 4년 연속 글로벌 Top 10 선정은 A&M의 탁월한 리더십과 지속적인 성장, 그리고 고객에게 최적의 가치를 제공하는 역량이 전 세계 컨설팅 전문가들로부터 입증된 결과다. 이는 A&M의 통합 플랫폼과 전 세계 자문 전문가 네트워크가 창출하는 시너지를 잘 보여주는 대목이다.





A&M 코리아 관계자는 "앞으로도 A&M만의 차별화된 가치 창출과 변화 주도 역량을 바탕으로 국내 기업들의 핵심 과제 해결을 돕는 한편, 최고 수준의 인재들이 잠재력을 온전히 발휘할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr

