부산선 버스·지하철 아무리 타도 4만5000원 안 넘어

부산시, 동백패스 올해 1월 가입자 80만 돌파



동백패스＋K-패스 연계 개선, 시민 혜택 확대



4월부터 월 4만5000원 부산 대중교통 무제한

아무리 시내버스와 지하철을 많이 타도 부산에선 월 4만5000원 이상 들지 않게 된다.

부산시가 대중교통비 환급 제도 연계를 통해 월 4만5000원으로 시내 대중교통을 사실상 무제한 이용할 수 있는 체계를 구축한다.

부산시는 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 올해부터 확대 시행 중인 대중교통비 환급 지원사업 '모두의 카드(K-패스)'와 시의 '동백패스'를 연계 개선해 오는 4월부터 월 4만5000원으로 부산의 대중교통을 무제한 이용할 수 있도록 개편할 계획이라고 4일 알렸다.

정부가 올해 1월 도입한 '모두의 카드'는 일반 유형 기준으로 월 5만5000원 이상 대중교통을 이용할 경우 초과분을 모두 환급해 주는 제도다. 현재 시행 중인 동백패스는 월 4만5000원을 초과하는 대중교통 이용 금액에 대해 최대 4만5000원 한도로 환급해 준다.

두 제도가 연계되면 동백패스와 K-패스를 동시에 가입한 이용자는 부산 지역 대중교통 이용 시 월 4만5000원을 초과하는 금액을 사실상 전액 환급받게 된다. 결과적으로 4만5000원으로 부산 시내 대중교통을 무제한 이용하는 구조가 되는 셈이다.

동백패스는 2023년 8월 전국 최초로 시행된 이후 2024년 7월 청소년 동백패스, 2025년 7월 모바일 동백패스 도입 등 이용자 중심으로 서비스를 확대해 왔다. 2026년 1월 말 기준 가입자는 81만3298명이다. 2025년 상반기 부산연구원이 이용자 1000명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 93%가 만족한다고 응답했으며 승용차에서 대중교통으로 교통수단 전환 효과도 나타난 것으로 조사됐다.

시는 정부와의 업무 협의를 마치고 현재 연계 시스템을 개발 중이다. 4월 시스템 구축이 완료되면 기존 동백패스 이용자는 별도 카드 발급 없이 기존 카드를 그대로 사용하면 된다. 두 제도에 동시에 가입한 뒤 대중교통을 이용하면 이용 금액에 따라 자동으로 환급 혜택이 적용된다.

K-패스는 국비 50%가 지원되는 사업으로 이번 연계를 통해 100% 시 재원으로 운영 중인 동백패스의 재정 부담도 완화될 전망이다.

부산시는 제도 변경에 대한 시민 안내를 위해 4일 오전 서면교차로와 도시철도 서면역, 시청역 일대에서 홍보 캠페인을 전개했다. 박형준 시장을 비롯한 시 관계자 100여명이 참여해 제도 개선 사항을 안내하고 대중교통 이용을 독려했으며 이후 도시철도를 이용해 시청까지 출근하는 행사도 진행했다.





박형준 부산시장은 "전국 최초로 추진한 동백패스가 2026년 1월 가입자 80만명을 돌파하며 부산 대표 교통정책으로 자리잡았다"며 "향후 100만명 가입을 목표로 지속 추진하겠다"고 말했다. 이어 "동백패스와 K-패스 동시 가입으로 시민 혜택이 확대되는 만큼 제도 홍보를 강화해 시민 혜택은 늘리고 시 재정 부담은 줄이겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

