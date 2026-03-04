[오늘의신상]크라운제과 '키커바'의 변신…피스타치오 크림 넣었다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1979년 출시, 누적 판매량 2억개



크라운제과는 피스타치오의 고소한 풍미를 살린 '키커바 피스타치오'를 출시한다고 4일 밝혔다. 기존 키커바의 바삭한 식감을 유지하면서 피스타치오 맛을 더한 젊은 층 겨냥 제품이다.

신제품은 바삭한 웨이퍼 사이에 피스타치오 원물을 갈아 만든 크림을 채워 견과류의 고소함을 강조했다. 원물에서 나온 초록빛 색감도 특징이다. 최근 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있는 '두바이 스타일 디저트' 감성을 제품에 담았다는 것이 회사 측 설명이다.

크라운해태 제공.

여기에 벨기에 초콜릿 기업 발리 깔레 보 사의 밀크초콜릿으로 겉을 감싸 달콤하면서도 부드러운 맛을 살렸다.

키커바는 크라운제과의 대표 장수 제품이다. 1979년 출시 이후 지난해 말 기준 누적 매출 2000억원을 넘어섰다. 판매량은 약 2억개에 달한다. 이를 한 줄로 늘어놓으면 서울과 부산을 60여 차례 왕복할 수 있는 길이다.





크라운제과 관계자는 "키커바가 피스타치오 맛을 더해 젊은 세대에게 새로운 디저트로 다가갈 것"이라며 "달콤하고 바삭한 웨이퍼에 견과류의 고소함을 더해 데일리 디저트로 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

