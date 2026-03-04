현대차·기아, 2월 美 판매 최고 기록…설 연휴로 국내 판매 주춤

현대차 역대 최고 실적…하이브리드 호조

국내 베스트셀링 '쏘렌토·포터·쏘나타·PV5'

현대자동차가 미국 시장에서 지난달까지 3개월 연속 월 최고 판매 실적을 기록했다. 기아도 역대 2월 최고 실적을 거뒀다. 설 연휴로 국내 완성차의 판매 실적은 하락세를 보였다.

현대차 미국판매법인은 2월 판매량이 6만5677대로, 지난해 동월 대비 6% 증가했다고 3일(현지시간) 밝혔다. 이는 역대 2월 최고 실적으로, 지난해 12월과 올해 1월에 이어 3개월 연속으로 월 최고 판매 기록이다.

투싼, 싼타페, 펠리세이드, 코나 등 스포츠유틸리티차(SUV) 판매가 전체 판매의 대부분을 차지했다. 하이브리드 모델의 판매량이 79% 증가했고, 전기차 보조금 폐지 영향에도 전기차는 6% 늘면서 나란히 2월 최다 판매 기록을 세웠다.

플러그인 하이브리드(PHEV)와 하이브리드, 전기차 모델 판매량은 총 2만2357대로, 지난해 동월보다 56% 증가했다. 랜디 파커 현대자동차 북미권역본부장은 "3개월 연속으로 월 최고 판매 기록을 세운 것은 현대차 라인업의 강점과 브랜드에 대한 고객의 신뢰가 커지고 있다는 것을 반영한다"며 "전기차, 하이브리드차, 내연기관차 전 라인업에서 상승세를 이어가고 있는 만큼, 견조한 성장세는 앞으로도 지속될 것"이라고 말했다.

기아 미국법인도 전년 동월보다 4% 늘어난 총 6만6005대를 판매해 역대 2월 최고 실적을 거뒀다. 지난 1월에도 역대 최고 실적을 낸 바 있다.

하이브리드 모델 판매가 지난해 동월 대비 53% 증가해 2월 기준 최고 실적을 세웠다. 모델별로는 텔루라이드의 판매량이 작년 동월 대비 37% 증가한 1만3198대를 기록했다. 이는 역대 최고 월간 판매량이다.

카니발(31%)과 K5 (21%), 니로(20%) 등도 모두 판매량이 크게 늘었다. 카니발과 스포티지, K4는 2월 기준 역대 최고 판매 실적을 기록했다.

에릭 왓슨 기아 미국법인 영업담당 부사장은 "미국 시장에서 기아 판매 상승세가 더욱 가속화하고 있다"며 "텔루라이드는 미국 내 기아 브랜드를 견인해 온 핵심 모델로, 2세대 모델 판매 개시와 함께 역대 최고 월간 판매 기록을 경신하며 세그먼트 리더십을 더욱 공고히 했다"고 설명했다

한편 국내 완성차 5개사(현대차·기아·GM한국사업장·KG모빌리티·르노코리아)의 지난달 판매 실적은 설 연휴로 영업 일수가 줄면서 감소세로 돌아섰다.

국내 판매는 9만5702대로, 전년 동월 대비 14.8% 감소했다. 신형 픽업 무쏘 신차 효과를 누리고 있는 KGM(38.3%)을 제외하고, 현대차(-17.8%), 기아(-8.6%), 한국GM(-37.4%), 르노코리아(-59.0%) 모두 실적이 마이너스를 기록했다.





해외에서는 50만6987대를 판매해 지난해 같은 기간보다 2.3 줄었다. 르노코리아(55.4%)를 제외한 4개 업체 모두 전년 대비 판매가 감소했다. 지난달 국내에서 가장 많이 팔린 차는 기아 쏘렌토(7693대)였다. 현대차 포터(4634대), 현대차 쏘나타(4436대), 기아 PV5(3967대), 현대차 그랜저(3933대)가 뒤를 이었다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

