한-필리핀 경찰, 공조 확장…'도피사범 송환' 협력

초국가 범죄 공동 대응체계 강화

한국인 대상 강력범죄 처단 당부

경찰청이 필리핀 치안 당국과 초국가 범죄 공동 대응체계를 강화하면서 한국인 도피사범 송환 등 협력에 나선다. '코리안데스크' 기능 강화를 위해 추가 파견도 진행할 예정이다.

유재성 경찰청장 직무대행은 3일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 호세 멜렌치오 나르타테즈 주니어 필리핀 경찰청장과 치안총수 회담을 진행했다. 이를 계기로 양국 경찰 협력 양해각서를 개정하고 초국가 범죄 대응과 재외국민 보호 분야 협력을 대폭 강화하기로 합의했다.

경찰청

이번 양해각서 개정은 2007년 최초 체결 이후 두 번째로, 기존의 수사 공조를 넘어 마약·온라인 스캠(사기) 등 초국가 범죄 지능화에 대한 대응체계를 강화하는 게 핵심이다.

먼저 양국 경찰 수장은 양국 경찰 수장은 개정된 양해각서를 바탕으로 수사 정보 공유를 강화하고 국외 도피사범의 신속한 검거·송환 등을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다. 유재성 대행은 또 조엘 안토니 비아도 필리핀 이민청장, 벤자민 아코르다 주니어 조직범죄대응위원회 위원장을 만나 한국인 도피사범 송환 절차 개선 등 협력 강화 방안을 논의할 예정이다.

경찰청은 올해 상반기 중 필리핀 수도경찰청에 경찰협력관 1명을 추가 파견하기로 했다. 2012년부터 운영 중인 '코리안데스크'의 기능을 강화하고 최근 다시 증가세를 보이는 한국인 대상 강력범죄에 선제적으로 대응하기 위한 조치다. 유재성 대행은 회담에서 2016년 필리핀 경찰이 저지른 한국인 살인 사건을 언급하며 주범의 신속한 검거와 엄중한 법적 처단을 요청했다.

필리핀 내 한국인 피살사건은 양국 고위급 치안 교류와 경찰 역량 강화를 위한 공적개발원조(ODA) 사업을 통해 2021년 이후 연간 2∼5건 수준으로 감소했다. 그러나 최근 현지에서 강력범죄가 다시 늘어나고 있는 만큼 필리핀 경찰의 각별한 관심을 당부한 것으로 풀이된다.

아울러 유재성 대행은 한국 경찰이 주도하고 필리핀 경찰도 참여 중인 국제공조협의체(IICA)와 아시아 마약범죄대응협력체(ANCRA)를 통해 구체적인 협력을 강화하자고 제안하는 한편, 올해 서울에서 개최될 국제 마약수사 컨퍼런스(ICON)에 필리핀 경찰 대표단을 초청했다.

유재성 대행은 "필리핀은 오랜 기간 한국 경찰과 손을 맞춰온 핵심 파트너"라며 "이번 공조 강화를 통해 양국 국민의 생명과 안전을 지키는 실질적인 성과를 만들겠다"고 강조했다.





이재영 경찰청 국제치안협력국장은 "경찰청은 범정부 초국가 범죄 특별대응 태스크포스(TF) 일원으로, 전 세계 주요 법집행기관과 전략적 협력관계를 구축 중"이라며 "범인 검거와 범죄 수익 환수는 물론, 국민의 안전을 지키고 국제 치안 표준을 선도해 나가겠다"고 말했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

