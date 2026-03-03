신한금융, 박종복 전 SC은행장 등 신임 사외이사 2명 추천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한금융그룹이 새 사외이사로 박종복 전 SC제일은행장과 임승연 국민대 재무금융회계학부 교수 겸 경영대학장을 추천했다.

신한금융 이사회는 3일 사외이사 및 감사위원 후보추천위원회를 열고 이들을 신규 사외이사 후보로 추천했다고 밝혔다.

신한금융 신임 사외이사로 추천된 박종복 전 SC제일은행장. 신한금융 제공

박 후보는 2015년부터 지난해까지 SC제일은행장을 지낸 은행권의 손꼽히는 장수 최고경영자(CEO)다. 신한금융 이사회는 추천 사유에 대해 "10여년간 SC제일은행장을 역임하며 성장과 수익성 개선을 이끌고 디지털 등 신사업을 성공적으로 추진해 온 금융 전문가"라며 "리테일 및 PB 현장 경험을 바탕으로 금융소비사 중심의 경영에 기여할 적임자"라고 밝혔다.

이어 "글로벌 금융그룹의 지배구조 경험을 바탕으로 이사회에 글로벌 스탠다드에 부합하는 실질적 조언을 제공할 수 있는 인물"이라며 "은행업 전반에 대한 깊은 이해와 전문성을 토대로 당사 추진 사업에 통찰력 있는 제언이 기대된다"고 평가했다.

이사회는 자본시장 전문성을 갖춘 최영권 이사에 더해 박 후보자가 합류할 경우 은행업과 자본시장을 아우르는 균형 있는 조언도 가능할 것으로 기대하고 있다.

신한금융 신임 사외이사로 추천된 임승연 국민대 교수. 신한금융 제공

임 후보자는 미국 공인회계사 출신으로 현재 국민대에서 경영대학장을 맡고 있는 재무·회계분야 전문가다. 이사회는 추천 사유에 대해 "회계학 분야의 학문적 성과와 함께 타사 사외이사 및 감사위원 경험을 통해 지배구조 전반에 대한 이해가 깊은 후보"라며 "재무·회계 전문가였던 윤재원 이사의 임기 만료에 따라 해당 분야의 전문성과 다양성 유지를 위해 여성 회계 전문가를 신규 추천했다"고 밝혔다. 이어 "내부통제와 감사에 대한 이사회의 역할이 더욱 중요해진 현 시점에서, 금융회사 감사 프로세스에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 내부통제 전반에 대한 조언과 함께 견제·감시 역할을 수행할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

법령에 따라 임기가 만료되는 윤재원 이사와 사임 의사를 밝힌 이용국 이사는 이달 열리는 정기 주주총회를 끝으로 퇴임할 예정이다. 곽수근 서울대 경영대학 명예교수·김조설 오사카상업대학교 경제학부 교수·배훈 변호사법인 오르비스 변호사·송성주 고려대 통계학과 교수·최영권 전 우리자산운용 대표 등 5명의 사외이사는 재선임을 추천했다.

이번 사외이사 선임 추천은 지난해 12월 금융당국의 권고를 반영해 결의한 '이사회 승계 원칙'에 따라 매년 20% 수준의 교체를 통해 재임 경력의 균형을 유지하는 방향에서 이뤄졌다고 신한금융은 설명했다. 또한 상법 개정을 반영해 곽수근 이사와 임승연 후보자를 감사위원이 되는 사외이사로, 배훈 이사와 최영권 이사를 감사위원 후보로 추천했다.





신한금융은 이달 26일 정기 주총에서 사외이사 추천 및 연임안을 승인할 계획이다. 신규·재선임이 이번 주총에서 모두 확정될 경우 여성 사외이사는 총 4명으로 유지된다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

