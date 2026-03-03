"저 자국 뭐지?" 트럼프 목 부위 '붉은 반점'…백악관 "피부 연고 때문"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"피부 연고탓…1주일간 사용 예정"

도널드 트럼프 미국 대통령의 목 부위 붉은 반점을 두고 건강 이상설이 확산하자 백악관이 "피부 치료용 연고 부작용"이라며 선을 그었다. 단 구체적인 질환명은 밝히지 않았다.

3일(현지시간) AP통신은 백악관 성명을 인용해 트럼프 대통령의 붉은 반점 원인이 사용 중인 피부 연고라고 보도했다. 앞서 백악관 명예훈장 수여식 사진 속 트럼프 대통령의 오른쪽 목에선 뚜렷한 붉은 자국이 포착됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령 목에 있는 붉은 반점. AP, 연합뉴스

숀 바바벨라 대통령 주치의는 성명에서 "대통령은 목 오른쪽에 매우 일반적인 예방적 피부 치료제를 바르고 있다"고 설명했다. 이어 "치료는 1주일간 이어지며 붉은 기는 몇 주간 지속될 것"이라고 말했다. 다만 해당 크림의 종류, 치료 시작 시점, 예방 목적 등 후속 질의에는 함구했다.

트럼프 대통령 목 부위의 붉은 반점 노출은 처음이 아니다. 지난달 19일 미국평화연구소(USIP) 이사회 회의 사진에서도 같은 증상이 드러났다.

트럼프 대통령은 지난해 4월 신체검사 보고서에서 피부 질환을 위해 '모메타손' 크림을 쓴다고 밝혔다. 모메타손은 아토피, 접촉성 피부염, 건선 치료 등에 바른다.





올해 일흔아홉 살인 트럼프 대통령은 고령 탓에 꾸준히 건강 이상설에 휩싸인다. 이에 바바벨라 박사는 지난해 10월 심장과 복부 자기공명영상(MRI) 촬영 결과를 공개하며 "완벽하게 정상"이라고 일축했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

