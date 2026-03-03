강훈식 "중동 교민 안전 최우선…고립 국민 조속히 귀국"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3일 비서실장 주재 수석보좌관회의 주재

"기업 비즈니스 차질 없게 대응 철저히"

연합뉴스

AD

강훈식 대통령 비서실장은 3일 "중동 체류 교민과 방문객의 안전을 최우선으로 확보하고, 항공 통제로 고립된 국민들이 조속히 귀국할 수 있도록 현지 공관을 통한 밀착 지원"을 당부했다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 강 실장이 수석보좌관회의에서 이같이 말했다고 전했다. 강 실장은 "중동 지역의 지정학적 불확실성이 확대되는 엄중한 상황 속에서 국민들이 안심하고 일상을 영위할 수 있도록 정부 본연의 기능을 다 할 것"을 강조했다.

또 강 실장은 "에너지와 원자재 수급 등 우리 기업의 비즈니스 활동에 차질이 없도록 시나리오별 대응 방안을 철저히 준비할 것"을 지시하고, "모든 공직자가 비상 상황에 걸맞은 근무 자세를 유지하며 공직기강을 엄격히 확립해 줄 것"을 주문했다고 전 부대변인은 전했다.

이어 최근 발생한 노후 아파트 화재 사고 대책 마련을 지시했다. 강 실장은 "행정안전부와 소방청 등 관계 기관은 화재 감지기 보급과 자동확산 소화기 설치 등 초동 대응 방안을 즉시 마련하고, 스프링클러 설치 의무화를 위한 법률 개정을 조속히 추진하여 더 이상의 안타까운 희생을 막아야 한다"고 역설했다.





AD

강 실장은 "오늘 논의된 아이디어들이 모두 정책으로 채택되지는 않더라도, 공직사회가 끊임없이 창의적인 아이디어를 낼 수 있는 풍토를 만드는 것이 무엇보다 중요하다"며 자유로운 제안과 혁신이 살아있는 조직 문화를 조성해 나갈 것"을 독려했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>