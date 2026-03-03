봉준호·김연아 등 납세자의 날 '모범납세자' 선정

총 569명 포상
영화감독 봉준호와 '피겨 여왕' 김연아 등이 모범납세자로 선정돼 표창받았다.
재정경제부와 국세청은 '제60회 납세자의 날'을 맞아 모범납세와 세정협조에 기여한 569명에게 포상을 수여했다고 3일 밝혔다.
훈장은 안재일 성광벤드 대표(금탑 산업훈장) 등 9명, 포장은 김한정 경우전기 대표 등 12명이 받았다.
대통령 표창은 윤나라 TJ미디어 대표 등 23명, 국무총리 표창은 봉준호 감독 등 25명에게 각각 수여됐다. 봉 감독은 대한민국 문화예술의 위상을 높이는 등 사회 발전에 이바지하고 성실납세로 국가 재정발전에 기여했다는 평가다.
부총리 겸 재정경제부 장관 표창은 김연아와 방송인 김성주 등 500명이 수상자로 선정됐다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "모범 납세자는 우리 시대의 진정한 애국자"라며 "사회적으로 마땅한 존경과 예우를 받을 수 있도록 관련 우대 제도를 획기적으로 개선하겠다"고 했다.
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
