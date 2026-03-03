3기 신도시 '첫 입주' 앞두고…국토1차관, 인천계양·부천대장 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김이탁 "불편 없게 원스톱센터 운영"

국토교통부는 김이탁 국토부 1차관이 3일 인천계양과 부천대장 공공주택지구를 차례로 방문해 3기 신도시 입주 준비 상황과 해빙기 안전관리 실태를 종합 점검했다고 밝혔다.

김 1차관이 찾은 인천계양 A2·A3단지는 3기 신도시 가운데 가장 먼저 입주가 시작되는 곳이다. 올해 12월 1285가구 입주가 예정돼 있다.

김이탁 국토교통부 1차관(앞줄 가운데)이 3일 오후 인천계양 공공주택지구를 찾아 3기 신도시 첫 입주 준비 상황을 점검하고 있다. 국토교통부

김 1차관은 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관에 "국민 기대가 큰 만큼 입주 완료 때까지 꼼꼼히 점검하고 입주민이 불편을 겪지 않도록 원스톱 지원센터를 운영하는 등 철저히 준비하라"고 했다.

김 1차관은 해빙기 안전도 강조했다. 그는 "지반 약화 등으로 사고 위험이 높아지는 시기"라며 "취약 부위를 사전 점검하고 이상 징후 발견 시 즉각 대응할 현장관리체계를 유지하라"고 주문했다.





주택 공급 속도를 높이기 위한 공정 관리도 언급했다. 김 1차관은 "주택 공급이 국민 생활 안정과 직결된 사안"이라며 "사업 일정에 차질을 주는 지연 요인을 선제적으로 해소해 정부의 공급 확대 목표를 완수해달라"고 당부했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

