광주, 1조5천억 인구정책 확정…청년 유출 산업으로 맞선다

자율주행·반도체·AI 축으로 일자리 확대

광주광역시가 1조5,164억원을 투입하는 2026년 인구정책 시행계획을 의결했다. 청년 인구 유출에 대응해 자율주행·반도체·인공지능(AI) 등 미래전략산업 육성과 일자리 창출에 무게를 뒀다.

광주시는 3일 시청 중회의실에서 고광완 행정부시장 주재로 인구정책위원회를 열어 '2026년 광주광역시 인구정책 시행계획'을 심의·의결했다.

광주광역시 청사.

이번 계획은 청년 인구 유출을 인구 감소의 핵심 요인으로 보고 미래전략산업과 청년 지원 정책을 결합해 정주 기반을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

정책은 ▲아이키움 안심사회 조성 ▲일자리 중심 인구 유입 ▲활력 있는 도시공간 조성 ▲미래 인구구조 적응력 제고 등 4대 전략, 135개 세부 과제로 추진된다.

'일자리 중심 인구 유입' 분야에는 52개 사업에 9,102억원이 배정됐다. 자율주행 실증사업과 반도체 첨단패키징 실증센터 구축을 통해 산업 경쟁력을 높이고, 인공지능(AI) 의료산업 실증·상용화 생태계 조성, 미래모빌리티 산업 기반 확충을 추진한다. 암(Arm) 스쿨 설립과 라이즈(RISE·지역혁신 중심 대학지원체계) 운영을 통해 기업 수요에 맞는 인재를 양성하고 지역 취업으로 연결한다는 계획이다.

'아이키움 안심사회 조성'에는 41개 사업, 517억원이 투입된다. 출산·양육·의료·돌봄을 아우르는 '아이키움 올 인(ALL-IN) 4대 케어'를 중심으로 한부모가족 가사서비스 지원, 출생가정 축하 상생카드, 입원아동 돌봄서비스, 공공심야·달빛어린이병원 운영, 손자녀 가족 돌봄 지원 등이 포함됐다.

'활력 있는 도시공간 조성'은 21개 사업, 4,975억원 규모로 문화·관광 기반시설 확충과 교통환경 개선을 추진한다. '미래 인구구조 적응력 제고'에는 21개 사업, 570억원이 배정돼 통합돌봄 체계 고도화, 고령사회 대응, 외국인 지원 정책 등을 시행한다.





인구정책위원회는 지난해 저출산·고령사회 정책 추진 성과를 점검하고 출산 지원 확대와 고령사회 대응 기반 확충 등 생애주기별 정책 보완 방향도 논의했다.





