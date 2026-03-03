신정훈, 전남광주특별시 초대 시장 출마…"통합 넘어 분권"

준연방제 자치정부 구상 제시
인구 350만·소득 5만달러·300조 투자 목표
신정훈 국회 행정안전위원장이 전남광주특별시 초대 시장 선거 출마를 공식 선언했다. 신 위원장은 3일 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 "통합법 통과는 완성이 아니라 새로운 시작"이라며 "전남광주특별시를 중앙의 지시를 수행하는 하위 단위를 넘어 스스로 결정하고 책임지는 준연방제 수준의 분권형 자치정부로 만들겠다"고 밝혔다.
신 위원장은 "정치발전 없는 특별시의 발전은 없다"며 통합이 단순한 행정구역 결합이나 중앙 권한의 광역 이전에 머물러선 안 된다고 말했다. 광역 권한을 시·군·구와 시민에게 단계적으로 돌려주는 구조를 행정으로 완성하겠다는 구상이다.
신 위원장은 전남·광주를 '신남방 경제 중심도시'로 육성하겠다며 임기 내 ▲인구 350만명 ▲1인당 소득 5만 달러 ▲300조원 투자 기반 완성을 목표로 제시했다. 여수·광양·목포 항만과 무안국제공항, 재생에너지 인프라를 결합한 복합 거점 전략을 추진하겠다고 밝혔다.
또 재생에너지와 AI·반도체를 잇는 산업벨트 구축, 철강·석유화학의 친환경 전환, 농생명 산업 육성, AI 기반 디지털 전환 등 4대 산업 전략을 발표했다. 광주공항 부지 개발과 충장로 E-스포츠 문화산업단지 조성, 1조원 규모 청년 창업·도전 펀드 계획도 제시했다.
정부가 4년간 투입하는 20조원 재원은 투자전략위원회를 통해 집행하고, 절감 예산은 교통·의료·돌봄 등 민생에 우선 투입하겠다고 밝혔다. 신 위원장은 "통합은 구호가 아니라 전략과 실행으로 완성된다"며 공정한 경선을 통해 시민의 선택을 받겠다고 말했다.
