정교유착 합수본, 국민의힘 당사 압수수색 재개…신천지 당원 가입 의혹

신천지 신도 당원 명부 확보 시도

지난달 27일 이어 두 번째

'통일교·신천지 정교 유착 의혹'을 수사하는 검경 합동수사본부가 3일 '신천지 당원 가입 의혹'과 관련해 국민의힘에 대한 강제수사에 다시 착수했다.

합동수사본부, '신천지 당원 가입 의혹' 국민의힘 당사 압수수색. 연합뉴스

합수본은 이날 오후 서울 여의도 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 시도 중이다. 국민의힘 당원 명부를 관리하는 위탁업체 등도 압수수색 대상에 포함됐다.

합수본은 지난달 27일에도 한 차례 압수수색을 시도했으나 국민의힘 측의 반발에 막혀 중지했다.

신천지는 2020년 전후 치러진 각종 선거에서 특정 후보를 당선시키기 위해 신도들을 대거 국민의힘 등에 당원으로 가입하도록 지시했다는 의혹을 받는다.

합수본은 신천지 전직 간부들을 조사하는 과정에서 신천지가 '필라테스 프로젝트'라는 이름 아래 신도들의 국민의힘 책임당원 가입을 독려했으며, 이에 따라 수만 명의 신도가 국민의힘에 책임당원으로 가입했다는 진술을 확보한 것으로 알려졌다.

또 신천지 지도부가 "윤석열에게 은혜를 갚아야 한다"며 당원 가입을 독려했다는 진술도 합수본이 확보한 것으로 전해졌다. 앞서 2020년 3월 경찰은 코로나19 확산 진원지로 지목된 신천지 대구교회에 대해 압수수색영장을 신청했으나, 검찰은 이를 두 차례 기각했다. 당시 검찰총장은 윤석열 전 대통령이었다.

이에 합수본은 신천지가 국민의힘의 정상적인 당원 관리와 경선 등 의사결정 업무를 방해했다고 보고 정당법 위반 및 업무방해 혐의를 적용해 수사 중이다.





이와 관련해 지난달 경기도 과천 신천지 총회 본부와 경기 가평군 평화연수원(평화의 궁전) 등에 대한 압수수색도 진행한 바 있다. 신천지 측은 정당 가입과 경선 개입 등 의혹이 모두 사실이 아니라는 입장이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

