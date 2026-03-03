조선대병원 최남규 교수, 제26대 병원장 취임

조선대학교병원 최남규 교수

조선대학교병원은 제26대 병원장에 외과 최남규 교수가 취임했다고 3일 밝혔다.

신임 최남규 병원장은 외과 전문의로 조선대병원에서 부원장, 진료부장, 장기이식센터장, 외과장 등 주요 보직을 두루 거쳤다.

이와 함께 조선대병원 진료부장, 교육연구부장 등을 역임한 정형외과 김동휘 교수가 부원장에 임명돼 최남규 병원장과 함께 공식 업무 시작을 알렸다. 임기는 2년이다.

신임 최남규 병원장은 "대내외적으로 어려운 의료 환경 속에서 중책을 맡게 되어 무거운 책임감을 느낀다"며 "변화와 혁신을 두려워하지 않고, 구성원 간 신뢰와 소통을 바탕으로 조직의 안정성을 높혀 강한 추진력과 실행력으로 병원을 이끌겠다"고 각오를 밝혔다.





한편 ▲ 의생명연구원장, 안과 고재웅 교수 ▲ 기획조정실장, 신장내과 신병철 교수 ▲ 진료부장, 류마티스내과 김윤성 교수 ▲ 교육수련부장, 외과 김유석 교수 ▲ 대외협력실장, 마취통증의학과 이현영 교수 ▲ 의료질관리실장, 피부과 나찬호 교수 ▲ 의료정보실장, 성형외과 최우영 교수가 지난 1일 자로 함께 임명됐다.





