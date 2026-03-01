육동한 시장 "3·1운동은 역사적 출발점…시민과 함께 독립정신 계승"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



춘천시, 제107주년 3·1절 기념

애국선열 참배·시민의 종 타종

시민의 종 33회 타종 독립정신 계승

강원도 춘천시(시장 육동한)가 제107주년 3·1절을 맞아 선열들의 숭고한 희생을 기리고 시민과 함께 독립정신을 되새겼다.

춘천시(시장 육동한)가 제107주년 3·1절을 맞아 1일 기념식을 열고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장은 이날 오전 항일애국선열추모탑에서 참배하며 조국 독립을 위해 헌신한 애국선열의 넋을 기렸다. 이어 강원대학교 백령아트센터에서 열린 '3·1절 기념식'에 참석했다. 기념식에는 광복회원과 보훈단체 관계자, 독립유공자 유족, 군 장병, 시민 등 1000여 명이 함께했으며 독립유공자 포상, 기념사, 3·1절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.

같은날 시청광장에서는 시민의 종 타종식이 열렸다. 시립합창단의 사전공연에 이어 육동한 시장과 광복회원, 기관·단체장 등 각계 대표 인사 24명이 3개 조로 나눠 총 33회의 종을 울리며 독립정신 계승과 시민 화합의 뜻을 모으고 3·1운동의 함성을 되새겼다.

행사 후에는 광복회원과 보훈단체장 등 100여 명을 초청해 오찬을 마련했으며 보훈대상자에게는 춘천사랑상품권 10만 원을 위문품으로 전달했다.

시는 쾌적하고 안전한 타종 행사 운영을 위해 방석과 핫팩을 배부하고 행사장 주변에 안전관리 인력을 배치했다. 질서 유지와 안전사고 예방에도 철저히 대비했다.

이번 행사는 시가 중점 추진 중인 '범시민 태극기 달기 운동'과 연계해 마련됐다. 단순한 기념행사를 넘어 3·1정신을 생활 속 실천으로 확산하기 위한 시민 참여의 장으로 진행됐다.





육동한 춘천시장은 "3·1운동은 우리 민족이 자주독립의 의지를 세계에 선언한 역사적 출발점"이라며 "춘천시는 태극기 달기 운동과 다양한 실천 활동을 통해 3·1정신이 일상 속에 살아 숨 쉬도록 힘쓰겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

