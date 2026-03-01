조명래, "산업의 중심지 창원, 행정의 마산, 관광의 진해 완성돼야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

창원특례시장 예비후보, "'다시, 창원'

출판기념회 성료", '질의도 시민 손으로'



조명래 전 창원특례시 제2부시장이 행정가 시절 경험을 담은 서적 '다시, 창원: 통합을 넘어 공존으로' 출판기념회를 열었다. 현장에서는 북콘서트 대담을 하고, 시민들의 각종 질문을 받는 자리를 가졌다.

조명래 창원특례시장 후보가 시민들의 질의에 답하고 있다.

조 전 제2부시장은 지난 2월 28일 창원국립대학교 이룸홀 85관에서 열린 출판기념회에서 창원이 나아가야 할 방향을 책에 담았다고 설명했다. 그는 "지난 2010년 창원특례시가 통합될 때 도시 계획부터 제대로 세워서 합쳐져야 했다. 그러나 정치적인 통합 탓에 공존이 어려워졌다"고 지적했다.

그러면서 "창원은 산업의 중심지가 돼야 하고, 마산은 통합청사를 통해 행정도시로 자리 잡아야 한다"며 "진해는 항구의 역할을 하면서 사계절이 아름다운 휴양도시로 성장해야 한다"고 강조했다.

조 전 제2부시장이 책에 담은 '창원특례시 공존 로드맵'을 두고 일반 시민들의 축사도 이어졌다. 유상현 씨는 축사를 통해 "이 책에 조 전 시장의 삶이 담겨있는 것 같다. 단순히 개인의 경험이 아닌 지혜를 엿봤다"고 말했다. 마산에 거주하는 강나혜 씨는 "남몰래 버텨온 시간이 사람을 만든다. 힘든 날이 많았음에도 내색하지 않고 자리를 지킨 흔적이 책에 남아있다"고 평가했다.

현장에는 진종오 국민의힘 의원을 비롯해 정규헌·김우진 경남도의원과 이상연 경남경영자총협회 회장, 김이근 전 창원특례시의장, 김형성 전 국회입법조사처장 등이 방문했다. 그뿐만 아니라 시민사회 각계각층 인사들이 모였다.

조 전 제2부시장은 북콘서트 대담에서 △70㎞ 마산·창원·진해 하늘길 △국립창원대학 의과대학 추진 △창원특례시 도시 재설계 △창원특례시청 마산 이전 △산업 창원·행정 마산·관광 진해 특성화 등 책에 담긴 내용을 설명했다.

조명래 창원특례시장 예비후보가 대담을 나누고 있다.

대담이 끝난 후 시민들의 질의도 받았다. 그는 '행정가로서 인구감소는 어떻게 바라보냐'는 질문에 "100만 인구를 복구하는 창원도 있겠지만, 100만 인구가 행복하게 살아가는 창원도 있다"며 "행복한 삶이 선행되면 자연스럽게 인구 문제도 해결이 될 것"이라고 답했다.

이어 수화를 통해 '공존하는 창원특례시가 기대된다'는 말을 건넨 시민에게 감사를 전했다. 조 전 제2부시장은 "개인적으로 장애인이라는 단어가 맞는지 항상 의문을 가졌다. 의료인으로서 생각하면 조금 불편한 자연인이라는 생각을 한다"며 "특히 농아인들은 일반 사람과 다를 게 없다. 이들의 특성을 살릴 수 있는 일자리를 마련해야 한다"고 강조했다.

또 '제2부시장을 역임했는데 돌봄에 대해 어떻게 생각하냐'는 질문에 "행정 중심의 돌봄 정책으로 문제가 발생한다. 돌봄을 받는 사람들의 중심에서 행정 정책을 다시 바라볼 필요가 있다"며 "의료인으로서 항상 이 문제에 대해서 고민했고, 예산과 지원의 균형이 중요하다"고 말했다.

아울러 조 전 제2부시장은 출판기념회 마지막 인사에서 "불가능하다고 생각하면 항상 불가능하다. 가능하다고 꿈을 꿔야 새로운 게 이뤄진다"며 "난치병을 치료해왔듯이 수많은 난제도 분명히 풀 수 있다. 용기를 가지고 이겨내야 한다"고 소리 높였다.





한편 현장에서는 수어통역사가 시작부터 끝까지 행사를 통역했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

