본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[마켓 ING]6200선 올라선 코스피, 시험대 오른 상승 지속성

송화정기자

입력2026.03.01 11:27

시계아이콘01분 40초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

주간 코스피 예상 밴드 5800~6800선

코스피가 역사적 고점을 연달아 깨면서 6200선에 올라섰다. 계속된 가파른 상승으로 과열에 대한 우려도 고개를 들면서 이번주 증시가 대내외 이슈 속 상승세를 지속할 수 있을지 주목된다.

[마켓 ING]6200선 올라선 코스피, 시험대 오른 상승 지속성 연합뉴스
AD

지난주 코스피는 7.50%, 코스닥은 3.36% 각각 상승했다. 코스피는 지난달 25일 사상 처음으로 6000선 고지에 올라선 데 이어 26일에는 장중 6300선을 뚫었다. 이경민 대신증권 연구원은 "코스피가 1월27일 5000선을 돌파한 지 단 18거래일만에 사상 최초로 6000선을 돌파했다"면서 "반도체 산업을 중심으로 실적 가시성이 빠르게 증가하고 있고 상법 개정과 기업가치 제고 정책이 맞물리면서 한국 증시 역사상 유례없는 폭발적 상승세를 시현하고 있다"고 평가했다.


김종민 삼성증권 연구원은 "코스피는 6000선을 넘어 단숨에 6200선에 안착했는데 주목할 점은 마디 지수 돌파의 가속도"라며 "3000선 이후 4000선까지 85거래일이 소요됐고 4000선 이후 5000선 도달은 63거래일, 그리고 6000포인트 경신은 불과 18거래일이 소요됐다"면서 "코스피는 연초 이후 38거래일 중 단 7거래일만 하락했을 정도로, 이제 한국 증시는 상승이 익숙해진 시장이 됐다"고 분석했다.


글로벌 불확실성에도 국내 증시가 상승세를 지속할 수 있을 만큼 강한 체력을 입증하고 있다는 의견이 나온다. 김 연구원은 "글로벌 리스크가 잔존함에도 불구하고 한국 시장은 모진 풍파를 견뎌낼 압도적인 체력을 증명하고 있다"고 말했다.


이같은 국내 증시의 체력은 실적과 유동성에 기인하고 있다. 김 연구원은 "연초 이후 코스피가 48% 급등하며 가격 부담이 커 보이지만 2026년 코스피 지배주주 순이익 추정치 역시 연초 대비 47% 상향 조정됐다"면서 "지수는 무섭게 올랐지만 이익이 그만큼 늘어났기에 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 10배로 연초와 비슷한 수준으로 여전히 밸류에이션 부담이 없다는 뜻"이라고 분석했다. '머니무브'가 이어지면서 유동성도 뒷받침되고 있다. 김 연구원은 "개인 투자자들의 막대한 자금이 개별 종목 단타가 아닌 상장지수펀드(ETF) 매수라는 새로운 패시브 형태로 시장을 강력하게 견인 중"이라며 "자금 유입 속도도 가팔라 보이지만 과거 역사적 주식형 자산 비중을 고려할 때 여전히 추가적인 룸이 열려 있는 구간"이라고 설명했다.


이제 증시 상승세의 지속성이 시험대에 오를 것으로 보인다. 이 연구원은 "3월말 주주총회와 올해 1분기 프리 어닝시즌 전까지 실적 전망 상승세가 주춤할 수 있고 지난주 3차 상법 개정 입법이 완료되면서 정책 모멘텀 정점을 통과한 만큼 대내외 이슈를 소화하며 코스피는 상승의 지속성을 시험할 것"이라고 내다봤다.


나정환 NH투자증권 연구원은 "3차 상법개정안 통과로 상법개정안 관련주 모멘텀 둔화 우려가 존재한다"면서도 "3월 주총 시즌을 앞두고 주주제안이 늘고 자사주 비중이 높은 기업을 중심으로 주주환원 요구가 강화될 가능성이 있다"고 말했다. NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 5800~6800선으로 제시했다.


이번주 주요 일정으로는 3일 미국 2월 공급관리협회(ISM) 제조업지수가 발표되고 4일에는 미국 2월 ADP 민간취업자수 증감, 중국 2월 국가통계국 제조업 구매관리자지수(PMI)가 나온다. 5일에는 미국 2월 ISM 서비스업지수가 발표된다. 6일에는 한국 2월 소비자물가지수(CPI), 미국 1월 소매판매, 미국 2월 고용보고서가 발표될 예정이다. 또한 4~5일에는 중국 연례 최대 정치행사인 양회(전국인민대표대회와 중국인민정치협상회의)가 열린다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 연구원은 "4일부터 개막하는 중국의 양회는 경기민감주의 방향성을 결정짓는 분수령이 될 것"이라며 "시장이 주목하는 핵심은 5% 내외의 국내총생산(GDP) 성장률 목표치 설정 여부와 내수 지원책으로, 중국 정부가 대규모 재정 투자를 통한 내수 부양 의지를 강력히 표명할 경우 재정 투입 경로에 따른 수혜주들이 부각될 수 있다"고 짚었다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기