[MWC26]KT, 로봇 플랫폼 'K RaaS' 공개…피지컬 AI 구현 실증

KT가 세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 로봇과 설비, IT 시스템을 하나의 지능형 생태계로 연결하는 피지컬 인공지능(AI) 전략과 로봇 플랫폼 'K RaaS(KT Robot as a Service)'를 공개한다.

KT가 세계 최대 모바일 전시회인 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 로봇과 설비, IT 시스템을 하나의 지능형 생태계로 연결하는 피지컬 인공지능(AI) 전략과 로봇 플랫폼 'K RaaS(KT Robot as a Service)'를 공개한다고 1일 밝혔다. KT 제공

AD

K RaaS는 개별 로봇을 제어하는 기술을 넘어 실제 운영 가능한 피지컬 AI 서비스를 구현하는 로봇 오케스트레이션 플랫폼이다. 로봇, 시설, 레거시 시스템을 통합해 서비스의 생명주기를 인지하고 분석, 운영해 현실 비즈니스 환경에서 AI 기반 자동화를 곧바로 적용할 수 있도록 설계됐다.

여기에 클라우드 환경에 최적화된 구조로 설계돼 분산된 로봇과 설비를 실시간으로 모니터링하고, 이를 통합해 운용·관리할 수 있다. 서비스 흐름 단위의 전체적인 피지컬 AI 시스템이 유기적으로 작동하는 구조다.

이 플랫폼에는 다양한 역할을 수행하는 에이전트가 탑재된다. 서비스 빌더 에이전트는 고객사가 환경에 맞는 로봇 융합 서비스를 설계해 배포할 수 있도록 지원한다. K RaaS 에이전트는 자연어 인터페이스를 통해 미션 현황을 조회하고 운영 데이터를 분석해 보고서까지 생성한다.

KT는 초고속 네트워크 인프라와 생성형 AI 모델 '소타 K', 로봇 오케스트레이션 기술을 결합해 다양한 산업 현장에서 피지컬 AI 적용 레퍼런스를 확보했다.

KT는 K RaaS가 단순한 로봇 간 연결이나 관리 중심의 로봇 제어 기술을 넘어 AI가 물리 환경을 이해하고 최적의 실행을 이끌어내는 현장형 피지컬 AI 오케스트레이션 플랫폼이라고 강조한다.

비전언어행동(Vision-Language-Action·VLA) 에이전트도 함께 살펴볼 수 있다. VLA 에이전트는 시각 정보와 언어를 통합해 이해하고 이를 실제 행동으로 연결한다. 범용 구조로 설계돼 VLA 에이전트를 탑재하면 인식·추론·행동 능력을 갖추게 된다.

VLA 에이전트는 호출어와 시선 인식 등을 기반으로 로봇이 자율적으로 사용자 의도를 파악하고 맥락을 이해해 동작하게 한다. 로봇이 무엇을 인식하고, 어떤 추론 과정을 거쳐 어떤 행동을 호출하는지도 실시간으로 확인할 수 있다.

VLA 에이전트 시연에서는 혼잡한 환경에서 로봇이 사용자의 의도를 인식해내는 과정을 보여준다. 관람객이 눈을 마주치거나 손을 흔들거나 "KT 로봇"이라고 호출하면, 로봇은 호출어와 시선을 동시에 인식해 처리한 후 반응한다. 로봇의 이동 중에는 라이다(LiDAR) 센서와 깊이 카메라가 실시간으로 주변을 스캔해 사람이나 장애물을 자동 회피한다.

이번 전시에서는 실제 고객 현장에서 동작하는 엣지 R2R(Robot-to-Robot) 에이전트도 함께 선보인다. 엣지 R2R 에이전트는 ▲이기종 로봇 통합 서비스 제공 ▲현장 내 모든 에이전트 및 레거시 시스템 오케스트레이션 ▲플랫폼과의 실시간 연계를 통한 임무 수행이라는 세 가지 핵심 역할을 수행한다.

K RaaS 주문·배송 에이전트는 AI 에이전트들이 협력해 주문부터 로봇 배송까지 전 과정을 수행한다.사용자가 모바일 앱에서 채팅으로 메뉴를 주문하면 주문 에이전트가 의도를 분석해 플랫폼에 배송을 요청하고, 플랫폼은 적합한 로봇을 배정한다. 로봇은 엘리베이터나 보안게이트 등의 다양한 설비 시스템과 연동돼 자율적으로 이동하며, 고객은 실시간 위치와 주문 상태를 확인할 수 있다. 이 과정에서 플랫폼, Edge, VLA, 로봇이 하나의 생태계처럼 작동한다.





AD

KT는 전시를 통해 K RaaS가 AI가 물리 세계를 이해하고 최적화하는 현장형 플랫폼이라고 강조할 예정이다. 오승필 KT 기술혁신부문장(부사장)은 "K RaaS는 현장에서 생성되는 데이터를 신경망 기반으로 학습하고, 이를 다시 서비스 품질 개선과 운영 최적화에 반영하는 구조를 갖췄다"면서 "학습과 실행이 반복될수록 성능이 향상되는 선순환형 피지컬 AI 체계를 통해 제조·물류·빌딩 등 산업 전반으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>