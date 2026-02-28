[美 이란 공습]OPEC+, 공급차질 우려…"증산 규모 확대할 듯"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 모임인 OPEC+ 소속 8개국이 당초 예상보다 더 큰 폭의 원유 증산에 나설 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 이란을 전면 공습하면서 나온 소식이다.

AD

로이터 통신은 28일(현지시간) 해당 사안에 정통한 소식통들은 OPEC+ 회원국이 오는 29일 회의를 열 예정이라며 이번 회의에서 계획보다 더 많은 원유 증산을 논의할 가능성이 있다고 밝혔다. 같은 날 블룸버그 통신도 같은 회의에서 증산 규모 확대 방안을 논의할 것이라고 보도했다.

앞서 OPEC+ 대표단들은 3개월간의 증산 중단을 끝내고 4월 원유 생산량을 하루 13만7000배럴 늘리는 방안에 합의할 가능성이 있다고 이 매체를 통해 전했다. 여름철 수요 증가에 대비하고 미국의 이란 공격 가능성으로 원유 가격이 상승한 데 따른 것이었다.

OPEC+ 소속 회원국들은 지난해 4월부터 12월까지 원유 생산 할당량을 전 세계 수요의 약 3% 수준인 하루 약 290만 배럴로 늘렸다. 이후 수요 감소에 따라 올해 1월부터 3월까지는 추가 증산에 나서지 않았다.





AD

한편 블룸버그 통신에 따르면 원유 가격은 공급 과잉 우려에도 불구하고 미국의 이란 공격 가능성과 생산 차질, 중국의 원유 재고 축적 등으로 인해 올해 들어 19% 올랐다. 지난 27일 런던 선물거래소(ICE) 기준 브렌트유 가격은 배럴당 73달러까지 오르며 약 7개월 만에 최고치를 기록했다.





황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>