대전시향, 플루티스트 조성현과 함께하는 '플루트와 실내악' 공연

'젊은 거장' 조성현과 함께 정교하고 유려한 앙상블 선사



오는 3월 6일 저녁 7시 30분 대전예술의전당 앙상블홀

대전시립교향악단이 오는 3월 6일 저녁 7시 30분 대전예술의전당 앙상블 홀에서 챔버 시리즈 1 '플루트와 실내악'을 선보인다.

이번 무대는 플루트의 맑은 음색을 중심으로 목관과 현악이 어우러진 다채로운 앙상블로 구성했다.

특히 세계적인 명성의 독일 쾰른 귀르체니히 오케스트라에서 종신 수석을 역임하고, 현재 연세대학교 교수로 재직 중인 플루티스트 조성현이 객원 리더로 참여해 대전시향 단원들과 함께 수준 높은 실내악의 진수를 보여줄 예정이다.

플루티스트 조성현은 프라하의 봄 국제 콩쿠르 준우승 등 화려한 수상 경력과 함께, 베를린 필하모닉 카라얀 아카데미를 거쳐 유럽 주요 오케스트라에서 활동했으며, 데카 레이블을 통한 첫 솔로 앨범으로 호평을 받았다.

현재 연세대학교 음악대학 교수로 재직하며 활발한 연주 활동을 하며 한국 관악계에 새바람을 일으키고 있다.

공연 프로그램은 바로크부터 낭만주의까지 시대를 넘나드는 플루트의 다채로운 매력을 느낄 수 있도록 구성됐다.

전반부는 W. F. 바흐의 '이중주 제1번'으로 시작하며, 객원 리더 조성현과 대전시향 조철희 플루트 수석이 호흡을 맞춘다. 이어지는 하이든의 '런던 트리오'와 모차르트의 '플루트 사중주'는 고전 음악 특유의 균형미와 우아함을 선사한다.

후반부는 관악 앙상블의 매력이 더욱 짙어진다. 단치의 '목관 5중주 제2번'으로 시작해 마지막은 구노의 '쁘띠 심포니'를 연주한다.





이 곡은 플루트를 중심으로 대전시향의 목·금관 수석 및 부수석 단원들이 참여해, 실내악의 정교함과 오케스트라의 풍성함을 동시에 느낄 수 있는 압도적인 울림을 선사할 예정이다.





