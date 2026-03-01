본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[MWC26]막 오르는 세계 최대 통신 전시회…AI·네트워크 혁신 한 자리에

이명환기자

입력2026.03.01 08:00

시계아이콘02분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

SKT, '풀스택 AI' 강조…인프라부터 데이터까지
KT, AX·피지컬 AI 플랫폼 공개
LG U+, AI 에이전트 '익시오 프로' 전시
삼성도 갤S26 시리즈 전시…XR·트라이폴드 등도

세계 최대의 모바일 전시회로 꼽히는 모바일월드콩그레스(MWC) 2026이 오는 2일(현지시간) 개막한다. 이동통신 3사를 비롯한 국내 기업들은 행사 기간 전시관을 차리고 인공지능(AI)과 지능형 네트워크 기술을 선보인다. 삼성전자도 전시관에서 최신 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S26 시리즈 등 신제품을 선보일 예정이다.


이달 2일부터 5일까지 나흘간 열리는 MWC26에는 205개국에서 약 2900여곳의 기업이 참여한다. MWC는 올해 20주년을 맞았는데, 주최 기관인 세계이동통신사업자연합회(GSMA)는 올해의 주제를 'IQ 시대(The IQ Era)'로 정했다.


[MWC26]막 오르는 세계 최대 통신 전시회…AI·네트워크 혁신 한 자리에 27일(현지시간) 모바일 월드 콩그레스(MWC)2026이 열리는 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 LG유플러스 전시 현지 관계자들이 MWC 로고를 배경으로 포즈를 취하고 있다. 2026.2.27 강진형 기자
AD

SKT, '풀스택 AI' 강조…인프라부터 모델·서비스까지
[MWC26]막 오르는 세계 최대 통신 전시회…AI·네트워크 혁신 한 자리에 SK텔레콤 전시관에서 모델이 포즈를 취하고 있다. SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 AI 인프라와 모델, 서비스 전반을 아우르는 '풀스택(Full-Stack) AI' 경쟁력을 강조한다. SKT는 MWC26 행사장인 피라 그란 비아 3홀 중앙에 부스를 차리고 ▲AI 인프라(AI 데이터센터(DC), 네트워크 AI, 마케팅 AI) ▲AI 모델 ▲AI 서비스 ▲AI 에코시스템 등 각 존에서 총 27개 아이템을 전시한다. 여러 국내·외 파트너사와의 협력도 소개한다. 전시관은 약 992㎡(약 300평) 규모다.


SKT의 전시 주제는 '무한한 기회와 가능성을 만들어내는 SKT의 AI'다. SKT는 전시관 공중에 매단 대형 투명 LED 전시물인 '무한의 관문' 5개를 구현한다. 전시관 곳곳에는 통신을 상징하는 영상을 송출하는 높이 6m 안테나 형태의 '커뮤니케이션 타워'와 LED 11개로 AI DC 솔루션을 소개하는 'AI DC 서버룸' 등 특색 있는 조형물을 배치한다.


'풀스택 AI'를 주제로 한 관람객 참여 이벤트도 마련했다. 참여 관람객은 RC 지게차를 운전해 각각 AI 인프라·모델·서비스를 상징하는 구성 요소를 옮겨 층을 쌓는 방식으로 풀스택 AI의 개념을 이해할 수 있다. 지난 1월 정부의 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트 2단계에 진출한 AI 모델 'A.X K1(에이닷엑스 케이원)'도 현장 시연을 펼친다.


KT, AX 플랫폼·피지컬 AI 솔루션 공개…광화문광장 콘셉트 전시관도
[MWC26]막 오르는 세계 최대 통신 전시회…AI·네트워크 혁신 한 자리에 KT가 모바일월드콩그레스(MWC) 2026 행사에서 차릴 예정인 부스. KT 제공

KT는 MWC26 주 전시장 4관에 '광화문광장' 콘셉트의 전시관을 마련하고 K-컬처와 AI를 결합한 6개의 테마 공간을 선보인다. 먼저 AX 존은 지하철 광화문역과 KT 광화문 웨스트사옥을 모티브로 구성됐다. AX플랫폼 존에서는 기업 환경에 최적화된 AX 운영체제(OS) '에이전틱 패브릭'을 소개한다.


에이전틱 패브릭은 여러 개의 AI 기술과 에이전트를 연결해 기업 업무를 수행하도록 설계된 플랫폼이다. 관람객들은 에이전틱 패브릭의 핵심 구성 요소들이 기업 업무에서 어떻게 활용되는지 체험할 수 있다.


로봇 설비와 IT 시스템을 하나로 연결하는 피지컬 AI 전략과 함께 로봇 플랫폼 'K RaaS'도 선보인다. 버티컬 AI 존에서는 공공, 금융, 제조 등 산업별 AX 전환 사례를 만나볼 수 있다. 이 밖에도 기업 맞춤형 AI 에이전트를 빠르게 만들 수 있는 '에이전트 빌더'와 상담과 실제 업무까지 자동화하는 차세대 컨택센터 솔루션 '에이전틱 AICC', AI 기반영상 분석 기술로 실종자를 탐색하는 '비전 트랙'도 전시된다.


네트워크 존에서는 6G 시대를 대비한 KT의 AI 네트워크 비전과 핵심 기술을 공개한다. K-스퀘어 존에서는 KT와 그룹사들의 기술을 전시하고 협력 중소·벤처기업 부스도 운영한다. 대한민국 통신 역사를 조명하는 아카이브존, 'AI 이강인'이 7개 국어로 응원 메시지를 전하는 스포츠 존, 하이오더 기반 스마트 주문·결제 서비스를 경험할 수 있는 F&B 존도 운영한다.


LG유플러스, '사람중심 AI' 비전 공개…AICC·보안 솔루션도
[MWC26]막 오르는 세계 최대 통신 전시회…AI·네트워크 혁신 한 자리에 모바일월드콩그레스(MWC26)가 열리는 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장 내 LG유플러스 전시관에서 LG유플러스 관계자들이 익시오를 소개하고 있다. LG유플러스 제공

LG유플러스는 전시관을 차리고 '사람중심 AI'의 미래 비전을 공개한다. 전시관은 LG유플러스가 지난해 공개한 AI 전략인 '4A(Assured,Adaptive, Accompanied, Altruistic Intelligence)에 맞춰 4단계로 구성됐다.


LG유플러스가 선정한 올해 전시의 핵심은 보이스 기반의 AI 서비스다. LG유플러스는 AI 에이전트 서비스 '익시오'를 통해 음성 중심으로 AI 서비스를 고도화하고 있다. 이번 전시에서는 진화 모델인 '익시오 프로'를 전시한다. 익시오 프로는 로봇과 결합한 피지컬 AI로도 영역을 확장한다. 오픈AI와 협업한 에이전틱 AICC 역시 선보인다.


보안 분야에서는 LG유플러스의 보안브랜드인 '익시 가디언 2.0'을 중심으로 ▲동형암호 ▲U+SASE▲알파키 등 기술을 공개한다. 네트워크(NW) 역시 AI를 통해 고도화하는데, 사람이 개입하지 않아도 AI가 스스로 분석하고 판단해 조치하는 오토노머스 NW 솔루션을 선보인다.


LG AI연구원, 퓨리오사AI와 협업해 개발한 소버린 AI 풀스택 솔루션도 공개한다. 이 솔루션은 복잡한 인프라 구축과정 없이 전원과 네트워크 연결만으로 즉시 AI를 도입할 수 있다.


삼성전자, 갤럭시 S26 시리즈 전시…갤럭시 AI 체험도
[MWC26]막 오르는 세계 최대 통신 전시회…AI·네트워크 혁신 한 자리에 모바일월드콩그레스(MWC) 2026 현장에 마련된 삼성전자 전시관에서 모델이 갤럭시 S26 울트라 시리즈를 소개하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자 역시 지난주 언팩 행사를 통해 공개한 갤럭시 S26 시리즈를 MWC에서 전시한다. 1745㎡(528평) 규모의 삼성전자 전시관에서는 갤럭시 S26 시리즈에 탑재된 갤럭시 AI의 에이전틱 AI 기능을 체험할 수 있다.


이곳에서는 갤럭시 S26 울트라의 프라이버시 디스플레이와 카메라 성능도 직접 체험할 수 있다. 갤럭시 버즈4 시리즈와 갤럭시 북6 시리즈 등 여러 기기에서 유기적으로 작동하는 갤럭시 생태계 경험도 선보인다. 지난해 공개한 새로운 폼팩터의 기기인 '갤럭시 XR'과 '갤럭시 Z 트라이폴드'도 체험할 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

아울러 글로벌 이동통신 사업자 등 기업간거래(B2B) 고객을 대상으로 별도의 전시 공간을 마련한다. B2B 고객 대상으로는 글로벌 시장에 공급하는 AI에 최적화된 가상화 네트워크와 차세대 솔루션들을 소개한다.




바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기