부산항만공사, 2차 친환경 북극항로 포럼 열어

정부·학계·산업계 150여명 참석



북극항로 허브항 도약 방안 모색

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 27일 부산국제전시컨벤션센터에서 개최한 '제2차 친환경 북극항로 포럼'에 정부·학계·산업계 관계자 150여명이 참석한 가운데 성공적으로 마무리됐다고 전했다.

부산항만공사가 2차 친환경 북극항로 포럼을 열고 기념촬영하고 있다. BPA 제공

이 포럼은 부산항만공사와 한국해양수산개발원(KMI), 극지연구소(KOPRI), 선박해양플랜트연구소(KRISO) 등 4개 기관이 공동 주최했다.

지난해 6월 열린 제1회 포럼의 성과를 바탕으로, 친환경 북극항로 허브항으로 나아가기 위한 구체적 전략을 논의하는 자리로 마련됐다.

주제 발표에서 극지연구소 진경 부장은 가속화되는 해빙 속도와 무빙(無氷) 가능성에 따른 북극항로 이용 가능 기간을 제시하며, 환경 변화에 대응하기 위한 신뢰 기반 운영 생태계 구축의 필요성을 강조했다.

이어 한국해양수산개발원 김근섭 본부장은 부산항의 6대 주요 과제로 ▲글로벌 환적 허브 기능 강화 ▲특화 화물 유치 ▲친환경 벙커링 생태계 구축 ▲특수선 수리·조선 기능 확보 ▲북극항로 정보 허브 구축 ▲북극항로 지원 기능 고도화를 제시했다. 또 미주향뿐 아니라 유럽향 노선에서도 아시아의 '라스트 포트(Last Port)' 역할을 수행할 수 있는 부산항의 잠재력을 언급했다.

지정토론에서는 북극항로 거점 항만으로서 부산항의 역할과 준비 계획, 컨테이너 운송 관점에서의 북극항로 운항 가능성 등이 집중 논의됐다. 업계 전문가들은 북극항로 거점 항만의 필수 조건과 물류 산업에 미치는 영향 등을 공유하며, 실질적 활용을 위한 지속적 협력 필요성에 공감했다.

특히 LX판토스 성경제 해운마케팅팀장은 화주 입장에서 기존 노선 대비 북극항로의 운임 경쟁력과 운영 안정성 확보가 중요하다고 강조하며, 노선 운영을 위한 추가 논의와 BPA의 적극적 역할을 당부했다.





송상근 사장은 "4개 기관이 함께 힘을 모아 친환경적이고 지속 가능한 북극항로 시대를 열어가야 한다"며 "부산항이 선제적으로 준비해 안정적인 북극항로 활용 기반을 마련하고, 글로벌 해운·물류 산업의 거점항으로 도약할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

