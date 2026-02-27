경남서 4번째 아프리카돼지열병 … 박완수 지사 '긴급 특별지시'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"차단방역 체계 전면 재점검·추가 확산 원천 차단"

"기존 차단방역 체계를 전면 재점검하고 사료 제조부터 급여 단계까지 전 과정에서 추가 확산 가능성을 원천 차단하라."

창녕, 의령에 이어 합천까지 경남 도내에서 아프리카돼지열병(ASF)이 연달아 발생하는 가운데 박완수 도지사가 긴급 특별 지시를 내렸다.

27일 경남도에 따르면 지난 4일 창녕에서 올해 도내 처음으로 아프리카돼지열병이 발생한 데 이어 지난 14일엔 창녕의 또 다른 양돈농가, 지난 23일엔 의령, 지난 26일엔 합천의 농가가 확진됐다.

경남 합천군의 아프리카돼지열병 발생지에서 긴급 방역이 이뤄지고 있다. 경남도 제공

한 달 사이 3개 시·군 4개 농가에서 아프리카돼지열병 확인 사례가 나오자, 박 도지사는 특별 지시를 통해 "농장 울타리, 축사 출입문, 차량 소독 등 놓치기 쉬운 취약 요소를 하나하나 점검하고 보완하라"고 주문했다.

또 합천군을 비롯한 발생 지역에 농가 출입 통제, 긴급 가축 처분 및 집중 소독 등 긴급 행동 지침(SOP)에 따른 방역 조치를 차질 없이 추진하라고 했다.

전 시·군에 돼지 혈액 유래 단백질이 포함된 사료 급여를 중지할 것을 권고하고 이를 알리라고도 했다.

이어 농장 외부 울타리가 훼손되거나 축사 뒷문이 폐쇄되지 않은 곳은 없는지 방역 미흡 사항을 집중적으로 보완하고, 거점 소독시설을 지나지 않는 차량이 농장에 출입하지 않도록 철저히 통제하고 소독을 강화하라고 당부했다.

양돈농장 종사자 간 모임이나 행사 금지, 불법 수입 축산물 등 오염 우려 물품 반입 금지 등 행정명령을 확신하게 지키게 하라고 했다.

아울러 가축전염병 예찰과 감시를 강화하고 조기 발견체계를 유지하도록 비상 상황 근무를 이어가 달라고 요청했다.

경남 의령군의 한 양돈농가에서 아프리카돼지열병이 발생해 긴급 방역과 가축 살처분이 이뤄졌다. 경남도 제공

경남도는 앞서 농림축산식품부의 역학조사 과정에서 ASF 유전자가 검출된 사료가 주요 확산 경로 중 하나로 추정됨에 따라 해당 사료를 사용 중지할 것을 권고하고, 회수·폐기 조치를 신속히 완료했다.

사료를 통한 바이러스 전파 가능성을 차단하기 위해 도내 사료 제조·유통 전 과정에 대한 검사를 확대하고 전면 점검에도 착수했다.

경남도 특별사법경찰을 투입해 불법 수입 축산물 단속과 수거검사도 병행 중이다.

장영욱 도 농정국장은 "ASF 확산 차단을 위해 도내 양돈농가는 외부인 출입 통제, 소독, 불법 수입 식품 구매 근절 등에 각별히 협조해달라"고 당부했다.

경남도는 '한 치의 빈틈도 허용하지 않는 방역' 기조 아래 ASF 확산 방지에 모든 역량을 집중하겠다고 밝혔다.





향후 사료 제조·유통·급여 전 과정을 상시 관리 체계로 운영하고, 농가 차단방역 이행 여부를 지속 점검하는 한편 의심 신고 즉시 정밀 검사와 이동 제한 조치를 시행하는 등 선제 대응을 강화해 추가 발생을 조기에 차단할 방침이다.





