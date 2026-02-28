본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[AI 세계속으로]마틴루서킹이 "MAGA"…고인 모욕하는 AI 기술에 규제 목소리

공병선기자

입력2026.02.28 06:30

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

사망한 유명인을 활용한 AI 영상은 골칫거리
AI 영상으로 고인 모욕해도 제재 어려워

"나에게는 꿈이 있습니다." 한 유튜브 영상에 등장한 마틴 루서 킹 목사는 연설대에 서서 1963년에 했던 유명한 말을 했다. 하지만 그 명언 뒤에 따라온 문장은 "내 아이들이 피부색이 아닌 인격을 평가받는 나라에서 사는 꿈입니다"가 아니다. 마틴 루서 킹은 갑자기 빨간색 모자를 쓰더니 "미국을 다시 위대하게 만드는 것(Make America Great Again)입니다"고 소리쳤다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 선거 구호였다. 모자에도 똑같은 문구가 적혀 있었다. 영상 생성 AI '소라'를 통해 만들어진 영상이다.


이 영상을 본 사람들은 "마틴 루서 킹 목사가 트럼프 대통령을 좋아하는 줄 몰랐다" 또는 "제발 이런 영상을 만들지 말라. 마틴 루서 킹 목사는 트럼프 대통령을 좋아하지 않았을 것"이라는 엇갈린 반응을 보였다. AI로 영상을 만드는 플랫폼이 확산하면서 고인 또는 위인을 조롱하는 콘텐츠도 무분별하게 만들어지고 있다. 영상을 접한 사람들은 이들을 모욕할 수 없게 관련 제도를 정비해야 한다고 목소리를 높였다.

[AI 세계속으로]마틴루서킹이 "MAGA"…고인 모욕하는 AI 기술에 규제 목소리 최근 마틴 루터 킹 목사가 연설대에 서서 "미국을 다시 위대하게 만드는 것(Make America Great Again)이라고 말하는 AI 영상이 유튜브에서 확산되고 있다. 유튜브 캡처
AD

28일 AI 업계 등에 따르면 최근 사회관계망서비스(SNS) 틱톡에 3·1 운동에 참여한 유관순 열사를 조롱하는 AI 영상이 올라왔다. 유관순 열사가 일장기에 애정을 보인다거나 방귀를 뀌는 장면 등이 영상에 담겼다. 유관순 열사뿐만 아니다. 서경덕 성신여대 교수는 자신의 SNS를 통해 독립운동가 김구 선생을 비하하거나 친일파 이완용을 찬양하는 SNS 게시물을 발견했다고 밝혔다. 서 교수는 "틱톡에 올라온 김구 선생 사진에 '얼굴이 이게 무엇이냐'고 조롱했다"며 "저 역시 유튜브 영상 중에 독립운동가를 모독하는 콘텐츠를 간혹 본 적 있다"고 말했다.


실제로 이미 사망한 유명인을 활용한 AI 영상은 전 세계적인 골칫거리다. 한 영상에서는 2018년 사망한 유명 물리학자 스티븐 호킹이 프로레슬링에 참여해서 상대방을 향해 몸을 던졌다. 또한 2009년 사망한 유명 가수 마이클 잭슨이 뛰어가다가 기둥에 머리를 박고 우스꽝스럽게 넘어지는 AI 영상도 만들어졌다. 금기를 넘어서기도 했다. 제2차세계대전에서 유대인을 학살한 아돌프 히틀러가 미국 국기를 몸에 두르고 앞을 향해 손가락질하면서 "내가 미국의 챔피언"이라고 말했다.


[AI 세계속으로]마틴루서킹이 "MAGA"…고인 모욕하는 AI 기술에 규제 목소리 서경덕 성신여대 교수는 26일 자신의 사회관계망서비스를 통해 독립운동가 김구 선생을 비하하거나 친일파 이완용을 찬양하는 SNS 게시물을 발견했다고 밝혔다. 서 교수 SNS 캡처

AI 영상에 등장한 고인의 유족들이 피해를 호소한 경우도 존재한다. 2014년 사망한 유명 배우 로빈 윌리엄스의 딸 젤다 윌리엄스는 지난해 10월 AI로 만든 아버지 영상을 자신에게 보내지 말라고 공개적으로 호소했다. 젤다 윌리엄스는 "내가 (아버지가 나오는 AI 영상을) 보고 싶어한다거나 이해할 것이라고 생각하지 말라"며 "최소한의 예의가 있다면 아버지와 나에게 이런 행동을 그만해달라. AI로 고인들을 꼭두각시처럼 조종하는 건 해서는 안 될 행동"이라고 지적했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

하지만 AI 영상으로 고인을 모욕해도 제재하기 어려운 실정이다. 지난해 10월 마틴 루서 킹 목사가 원숭이 소리를 내는 AI 영상이 퍼지면서 인종차별 문제가 불거지자 오픈AI는 마틴 루서 킹 목사 관련 영상 생성을 중단했다. 그럼에도 마틴 루서 킹 목사를 조롱하는 영상을 유튜브나 틱톡에서 쉽게 찾을 수 있는 등 완전히 걸러내지 못하는 상황이다. 법적 처벌도 어렵다. 모욕죄는 생존하는 인물을 한정하고 사자명예훼손죄는 허위 사실을 적시한 경우에만 해당한다. 원색적인 조롱은 사자명예훼손죄에 적용되지 않는 셈이다. 서 교수는 SNS를 통해 "네티즌들의 적극적인 신고로 영상 노출이 될 수 없도록 만드는 게 중요하다"고 강조했다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기