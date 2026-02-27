함신익과 심포니 송, 화려한 색채감의 '세헤라자데' 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월12일 롯데콘서트홀…피아니스트 송은채 협연

함신익과 심포니 송이 오는 3월12일 롯데콘서트홀에서 '2026 마스터즈 시리즈'의 두 번째 무대를 선보인다.

함신익과 심포니 송은 이번 공연에서 림스키코르사코프의 화려한 관현악법과 쇼팽의 서정성이 어우러진 색채감 넘치는 무대를 선보일 예정이다.

첫 곡으로 '러시아 부활제 서곡'이 연주된다. 림스키코르사코프가 러시아 정교회의 찬송가를 바탕으로 만든 곡으로 고요하고 장엄하게 시작한 뒤 눈부신 환희로 나아가는듯한 느낌의 작품이다.

쇼팽의 피아노 협주곡 1번이 이어진다. 2021년 '월간 객석-심포니 송 유망주 발굴 프로젝트'에서 최연소로 우승을 차지한 피아니스트 송은채가 협연한다. 함신익과 심포니 송이 직접 발굴한 송은채는 쇼팽 특유의 섬세한 서정성과 화려한 기교를 잘 이해하는 연주자로 꼽힌다.

2부 공연에서는 림스키-코르사코프의 교향적 모음곡 '세헤라자데'가 연주된다. 아라비안 나이트의 이야기를 바탕으로 한 이 작품은 오케스트라가 낼 수 있는 가장 화려하고 입체적인 음색을 담고 있다. 세헤라자데의 지혜로운 목소리를 상징하는 독주 바이올린의 선율부터 바다의 폭풍우를 묘사하는 웅장한 금관악기의 울림까지 다채로운 색채감을 느낄 수 있다.





지휘자 함신익은 "이번 공연은 음악이 가진 시각적 화려함과 서사적 즐거움을 만끽하는 시간이 될 것"이라, "세헤라자데의 이야기가 그러했듯, 함신익과 심포니 송의 연주가 관객들에게 고단한 일상을 잊게 하는 아름다운 위로가 되길 바란다"라고 전했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

