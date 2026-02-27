동두천시, 약수터 5곳 정수처리기 설치…"대장균 걱정 없는 안심 약수 제공"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시, 약수터 수질 개선 사업 '결실'

정수처리기 설치 후 매월 '적합' 판정

경기 동두천시는 2024년부터 2025년까지 관내 약수터 5개소(신선, 보은, 만수, 88, 시민 약수터)에 정수처리기를 설치해 수질 개선 효과를 거뒀다.

동두천시, 약수터 5개소 정수처리기 설치로 시민에게 깨끗한 약수 제공. 동두천시 제공

AD

'먹는물공동시설(약수터) 개선사업'은 2023년부터 추진 중인 도비 보조사업으로, 관내 약수터 12개소의 수질과 주변 환경을 개선해 시민들의 이용 편의성을 높이기 위해 시행되고 있다.

그러나 사업 추진에도 불구하고 수질검사 결과 부적합 판정 사례가 늘고 약수터 이용 시민의 불편이 커지자, 시는 부적합 결과가 잦은 약수터를 우선 대상으로 정수처리기 설치 방안을 검토했다.

설치된 정수처리기는 정밀여과기를 통해 약수 내 이물질을 제거한 뒤 자외선 살균기로 수중 대장균과 바이러스 등 유해균을 없애고, 미네랄 등 유익한 성분은 그대로 유지해 양질의 약수를 제공하는 방식이다. 정수처리기 설치 이후 실시한 수질검사에서는 매달 '적합' 판정을 받고 있다.





AD

동두천시 관계자는 "지속적으로 약수터 환경을 정비하고 이용자 편의와 접근성 등을 고려해 정수처리기 설치 개소를 점차 확대할 계획"이라며 "수질 유지를 위해 필터와 살균램프를 주기적으로 교체하는 등 유지관리에도 최선을 다하겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>