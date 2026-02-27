합포구 반월중앙동, 지신밟기 행사로 동민 안녕·발전 기원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산합포구 반월중앙동은 정월대보름을 맞아 단체장협의회 주관으로 25일부터 26일까지 양일간 동민 안녕과 지역 발전을 기원하는 기원제 및 지신밟기 행사를 열었다.

반월중앙동 지신밟기 행사.

이번 지신밟기 행사는 지난 25일 마산합포구청 광장에서 마산합포구청 기원제를 시작으로 반월중앙동 풍물단과 자생단체원 등 50여명이 참여해 관공서, 반월중앙시장, 상가 및 주택가 등 90여 개소를 순회하며 풍물 한마당을 펼쳤다.

지신밟기 놀이는 정월 초순부터 대보름 사이에 진행되는 우리나라 민속놀이의 하나로, 지신(地神)을 위로해 한 해의 풍년과 안택, 무병장수 등 마을의 안녕을 비는 공동체 전통문화이다.





반월중앙동 단체장협의회 "병오년 새해를 맞아 지신밟기 행사를 통해 반월중앙동의 평안과 화합을 기원한다"며 "이번 행사가 주민 모두가 한마음으로 새해의 복을 나누고, 이웃 간 정을 다시 한번 확인하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

