'적극행정' 생활화…조직문화 확산 나선 용산구

공무원 대상 적극행정 온·오프라인 교육 실시

공무원 사회에서 '적극행정'이 화두다. 민원을 원칙대로 돌려보낼 수도 있지만 한발 더 나아가 문제를 직접 해결한 직원에게는 포상금·성과급 최우수 등급·특별휴가까지 돌아온다. 용산구가 26일 연 적극행정 직장교육 현장에서 그 비결을 들었다.

박희영 용산구청장이 적극행정 직장교육에서 사례를 소개하고 있다. 용산구 제공.

Step 1. 일단 주변을 둘러봐라

이날 강단에 선 조남식 인사혁신처 적극행정 전담강사는 충주시 B급 홍보를 처음 개척한 인물이다. 입직 5년 만에 규제혁신으로 대통령상을 받은 그의 첫 조언은 의외로 단순했다. "거창하게 생각하지 마세요. 주변을 관심 있게 둘러보는 것만으로 적극행정은 시작됩니다." 교육을 들은 이지민 어르신복지과 주무관은 “적극행정은 어렵고 복잡한 것이 아니라 주변을 관심 있게 둘러보는 마음만 있으면 시작할 수 있다는 걸 다시금 알게 됐다”고 밝혔다.

Step 2. '그건 소유자 책임'으로 끝내지 마라

박희영 용산구청장은 좋은 사례를 직접 소개했다. 지역 내 오랫동안 방치된 노후 시설 관련 민원이었다. 원칙대로라면 "소유자가 보수해야 합니다"는 한 마디로 종결될 사안이었다. 하지만 한 직원이 적극행정을 통해 직접 해결책을 찾아냈고, 결과는 달랐다. 구 적극행정 최우수 공무원 선정에 포상금, 성과급 최우수 등급, 특별휴가까지 받았다.

Step 3. 법령이 문제라면 법령을 바꿔라

조 강사가 소개한 또 다른 사례는 한 단계 더 나아간다. 2022년 무계획적인 사업 신청이 반복되는 문제를 목격한 한 공무원은 담당 업무 범위 안에서 처리하는 대신 농어촌정비법 개정을 직접 건의했다. 제도 자체를 손본 것이다.

적극행정의 공식은 간단하다. 문제를 보고 못 본 척하지 않는 것, 그리고 '내 일'의 범위를 스스로 조금 더 넓게 정의하는 것이다.

용산구는 지난 12일 ‘2026년 제1회 적극행정추진위원회’를 거쳐 ▲구립 청소년공부방 통합이용권 도입 ▲환경기초시설 견학 ‘집 나간 쓰레기의 여행’ ▲반지하주택 밀집지역 사물인터넷(IoT) 기반 레이더 방식 침수경보시설 설치 사업 ▲용산 청년정책 임시(팝업) 스토어 운영 ▲찾아가는 인공지능(AI) 통역 서비스 운영 5건을 올해 용산구 적극행정 세부과제로 선정했다.





주민이 체감하는 성과 창출을 위해 세부과제 5건을 올해 실행계획서에 반영하고 적극행정 제도를 활용한 지원과 반기별 이행 사항 점검을 이어갈 방침이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

