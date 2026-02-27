한림대, ‘동계 교수세미나’ 개최…AI 교육 혁신·미래 비전 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대, 2025학년도 동계 교수세미나 개최

총장·교수·직원 등 260여 명 참석

한림대학교(총장 최양희)가 26일 학내 캠퍼스라이프센터(Campus Life Center) 비전홀에서 최양희 총장과 교수, 직원 등 260여 명이 참석한 가운데 '2025학년도 동계 교수세미나'를 개최했다.

한림대학교(총장 최양희)가 26일 학내 캠퍼스라이프센터(Campus Life Center) 비전홀에서 최양희 총장과 교수, 직원 등 260여 명이 참석한 가운데 '2025학년도 동계 교수세미나'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 한림대학교 제공

이번 교수세미나에서는 G-Lab&M-Campus-한림대학교 지산학 협력 플랫폼 구축 사례와 지역정주 활성화를 위한 대학의 역할 등 우수사례를 공유했다. 또한 '캠퍼스라이프 카운슬링센터 활용법', 'AI 기반 교육혁신 전략' 및 'AI LMS 활용과 성과'에 대한 발표를 통해 AI 교육혁신 방향을 모색하는 시간을 가졌다.

학생들의 강의 만족도와 교육의 질적 향상을 위해 힘쓴 '베스트 티쳐 어워드(Best Teacher Award)'에는 성기현(인문학부) 교수를 비롯하여 총 11명을 선정해 상장과 격려금을 수여했다. 이 외에도 좋은 수업상, 우수 티칭포트폴리오 공모전 수상자 그리고 Hi FIVE(Hallym index Function Innovative Various skills Exploration) 우수 운영학과를 선정하여 시상했다.

이어 탁월한 연구 성과를 거둔 교원들의 연구진흥 활동을 장려하는 2026학년도 특훈교원에는 정인철(인공지능융합학부), 김경원(생명과학과), 이찬희(미래융합스쿨) 교수를 위촉하고 연구장려금을 수여했다.

2025학년도 동계 교수세미나에서 개회사 중인 최양희 총장. 한림대학교 제공

본교에서 교육 및 연구에 매진하고 정년 및 명예 퇴임을 맞이한 남기학(일본학과), 신경아(사회학과), 김인영(정치행정학과), 김태선(화학과), 조윤신(바이오메디컬학과), 성건용(융합신소재공학전공) RAY ALLEN BRUCE(영어교육센터), 박섭형(소프트웨어학부) 교수의 퇴임식도 함께 진행됐다. 아울러 2026학년도에 새로 부임하는 MICE기획경영전공 이화봉 교수를 포함한 총 11명의 신임교원을 소개하는 자리가 마련됐다.





최양희 총장은 개회사를 통해 "학령인구 감소와 대학의 구조적 변화 속에서 선제적 혁신이 필요하다"며 "AI 기반 교육혁신 등 미래 경쟁력을 강화하고 한림대학교가 교육의 새로운 표준을 제시할 수 있도록 함께 나아가자"고 전했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

