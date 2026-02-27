순천향대, AI 인재양성 부트캠프 선정…5년간 78억 투입

설계·제조AI 실무형 인재 양성…충남 산업 연계 거점 구축
순천향대학교가 교육부·한국산업기술진흥원(KIAT) 주관 '첨단산업 인재양성 부트캠프(AI 분야)'에 선정되며 설계·제조 AI 인재 양성 구축에 나선다고 27일 밝혔다.
이에 따라 순천향대는 5년간 총 78억 5500만원을 투입해 지역 첨단산업에 필요한 설계AI 및 제조AI 실무 인재 양성에 나선다.
AI부트캠프 사업단은 충남테크노파크 및 지역 기업과 협력해 단기 집중형 실무 교육 프로그램을 운영한다.
또 교육은 비전공자를 위한 초급 과정부터 실무자·연구자를 위한 중·고급 과정까지 구성되며, 설계AI와 제조AI 트랙별 전문 인증 체계를 도입한다.
한상민 사업단장 교수는 "AI 기반 설계와 제조 자동화는 모든 산업 현장의 핵심 역량이 될 것"이라며 "산업 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 실무 인재 양성 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.
순천향대는 기존 바이오 특성화대학과 반도체·디스플레이 부트캠프 등 총 4개 첨단산업 인재양성 사업을 수행한다.
지금 뜨는 뉴스
한편 대학은 지역 산업과의 연계를 통해 첨단산업 분야 교육·연구 역량을 강화하고 미래형 산업 인재 양성을 선도한다는 계획이다.
충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>