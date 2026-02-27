악뮤 이찬혁, 한국대중음악상 3관왕…제니 2관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'멸종위기사랑' 올해의 노래 선정

악뮤 이찬혁. YG엔터테인먼트

악뮤 이찬혁이 '제23회 한국대중음악상 위드(with) 카카오창작재단'에서 3관왕을 차지했다.

27일 한국대중음악상 사무국에 따르면 전날 멜론과 유튜브로 생중계한 시상식에서 이찬혁이 올해의 노래, 최우수 팝 음반, 최우수 팝 노래 부문을 수상했다.

최우수 팝 음반을 받은 '에로스(EROS)'는 2022년 10월 발표한 솔로 1집 '에러(ERROR)' 이후 2년 9개월 만에 선보인 앨범이다. 수록곡 '멸종위기사랑'은 지난해 11월 청룡영화상 무대 이후 역주행하며 올해의 노래와 최우수 팝 노래를 동시에 받았다.

제니는 솔로 정규 앨범 '루비(RUBY)'와 타이틀곡 '라이크 제니(like JENNIE)'로 최우수 K팝 음반과 최우수 K팝 노래 부문 2관왕을 기록했다.





올해의 음반은 추다혜차지스가, 올해의 음악인은 한로로가 차지했다. 올해의 신인은 우희준에게 돌아갔다. 추다혜차지스, 우희준, 권나무, 식케이, 릴 모쉬핏은 각각 2관왕을 차지했다. 공로상은 송골매가, 선정위원회 특별상은 CJ문화재단 튠업이 받았다.

제니 앨범 사진. OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 제공





이이슬 기자

