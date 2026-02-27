알로이스 임직원 일동 "적대적 M&A 중단하라"

AD

알로이스 임직원들이 최근 불거진 경영권 분쟁과 관련해 권충식 전 대표 측을 향해 적대적 인수·합병(M&A) 시도를 즉각 중단하라고 촉구했다.

알로이스 임직원 일동은 지난 25일 성명문을 내고 "적대적 경영권 탈취 시도를 중단하고, 알로이스의 미래를 파괴하지 말라"고 밝혔다.

임직원들은 권 전 대표와 김민우 씨를 거론하며 "최근 두 사람이 함께 알로이스를 대상으로 무분별한 경영권 분쟁을 일으키고 있다"며 "이에 대해 깊은 우려와 분노를 표한다"고 말했다.

이들은 특히 이번 사태를 "사익을 위한 적대적 M&A 시도"로 규정했다. 임직원들은 "현재 권 전 대표 측의 적대적 M&A 시도는 회사의 성장과 발전은 도외시한 채 본인의 영향력 회복과 사리사욕만을 목적으로 한다고 보고 있다"고 주장했다.

또 "과거 이력이 우려되는 기업사냥꾼을 끌어들여 회사를 공격하는 것은 결코 용납할 수 없다"며 "고객의 사랑을 받으며 실적 성장을 이루고 있는 시점에서 이러한 분쟁은 회사의 대외 신인도를 떨어뜨리고 협력사와의 관계를 악화시켜 결국 기업가치를 훼손하고 주주 전체의 이익을 저해할 뿐"이라고 강조했다.

임직원들은 "우리는 알로이스의 미래 비전과 현 경영진을 전폭적으로 지지한다"며 "현 경영진은 OTT 셋톱박스 시장에서 글로벌 경쟁력을 강화해 왔고, 최근 한국파일 인수 등을 통해 사업 다각화와 재무구조 개선이라는 가시적 성과를 거뒀다"고 평가했다.

이어 "회사의 지속 가능한 성장을 이끌고 있는 신정관 대표와 현 경영진의 경영 방침을 전적으로 신뢰한다"며 "실적이 가시화되기 시작한 현 시점에서의 경영권 분쟁은 회사와 주주 모두에게 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.

아울러 이들은 "회사의 진짜 주인은 수많은 주주들과 밤낮으로 연구하고 현장을 누빈 임직원들"이라며 "투명하지 못한 과거의 경영 방식으로 돌아가는 것을 단호히 거부한다"고 말했다.

또 "제3의 세력까지 끌어들여 우리의 일터와 고용 안정을 위협하는 것에 끝까지 맞서 싸울 것"이라며 "이는 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상을 바라는 주주들에게도 도움이 되는 일"이라고 주장했다.





임직원들은 "불필요한 경영권 분쟁으로 인해 회사가 입는 피해는 결국 주주 손실로 돌아간다"며 "임직원들은 흔들림 없이 각자의 자리에서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





