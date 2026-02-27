[오늘의신상]붓기개선·수분공급 '원샷'…프리메라 '워터리 겔 마스크'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아모레페시픽 프리메라

워터리 HC 디퍼프 메가 샷 겔 마스크

초저분자 히알루론산·카페인 함유

1회 사용 수분 152%↑·붓기 개선

아모레퍼시픽의 파워풀 믹솔로지 브랜드 프리메라가 붓기 케어에 특화된 신제품 '워터리 HC 디퍼프 메가 샷 겔 마스크(워터리 겔 마스크)'를 출시한다. 이로써 '비타티놀', 'PDRN-나이아10'에 이어 '워터리' 제품까지 더해 고기능 성분을 담은 '메가 샷 겔 마스크' 3종 라인업을 완성했다.

AD

새롭게 선보이는 '워터리 겔 마스크'는 초저분자 히알루론산과 고순도 카페인을 함유한 하이드로 겔 제형으로, 1회 사용으로도 피부에 빠르게 수분을 공급하고 붓기 개선에 도움을 주는 것이 특징이다. 초저분자 히알루론산이 피부에 신속히 흡수돼 수분을 채워주고, 카페인이 수분 순환을 도와 촉촉한 피부 컨디션을 유지해준다.

또한 피부 온도를 즉각 낮추고 충분한 수분을 공급해 매끄럽고 윤기 있는 '수분 입체광' 피부를 연출해준다. 아침 시간 빠르게 피부 컨디션을 회복하는 '퀵 모닝 마스크'로도 활용 가능하다.

인체적용시험 결과 1회 사용만으로 수분량 152% 증가, 붓기 5% 감소, 피부 보습 6.4배 증가 효과를 확인했다. 사용 직후 붉은기 61% 완화, 피부 온도 5.9℃ 감소 효과도 나타났다.

마스크 하단에는 차별화된 V컷 구조를 적용해 얼굴 굴곡에도 밀착되도록 설계했다. 이를 통해 마스크 성분 전달력을 높였으며, 일차 자극 테스트를 완료해 민감 피부도 부담 없이 사용할 수 있다.





AD

'워터리 겔 마스크'는 2월 23일 아모레몰을 시작으로 CJ올리브영, 네이버 등 주요 온·오프라인 채널에서 순차적으로 만나볼 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>