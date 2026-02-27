본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김영훈 "실질 결정권자와 대화"…원·하청 상생교섭 매뉴얼 확정

세종=이동우기자

입력2026.02.27 11:00

시계아이콘01분 45초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

하청노동자 교섭권 실질적 보장 핵심
근로조건 따라 교섭단위 분리도 가능
사용자성 등 다툼 시 중노위 기준 판단

정부가 이른바 노란봉투법으로 불리는 개정 노동조합법 2·3조 시행을 앞두고 원·하청 교섭절차 매뉴얼을 확정·발표했다. 법 시행 이후 현장 혼선을 최소화하고 하청노동자의 교섭권을 실질적으로 보장하기 위한 조치로, 교섭창구 단일화 적용 방식과 교섭단위 설정 기준 등을 구체화한 것이 핵심이다.


김영훈 고용노동부 장관과 박수근 중앙노동위원장은 27일 오전 정부서울청사에서 공동브리핑을 열고 개정 노동조합법의 현장 안착을 위한 '원·하청 상생 교섭절차 매뉴얼'을 공개했다. 개정 노동조합법은 지난해 9월 국회 본회의를 통과해 6개월의 준비기간을 거쳐 오는 3월 10일부터 시행된다.

김영훈 "실질 결정권자와 대화"…원·하청 상생교섭 매뉴얼 확정 김영훈 고용노동부 장관이 8일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '청년 일자리 첫걸음 실천 선언식'에 참석해 모두발언 하고 있다. 2025.12.8 강진형 기자
AD

'누가·어떻게 협상하나' 기준 제시

개정 노동조합법 시행 매뉴얼의 핵심은 교섭과 관련 '누구와 이야기할지 정하고→ 대표를 뽑아→ 조건을 놓고 협상'하는 과정에 있다. 즉 하청노동자의 근로조건에 실질적 영향력을 행사하는 원청과의 교섭을 제도적으로 가능하게 하는 게 골자다.


메뉴얼에 따르면 첫 단계는 교섭 상대의 확인이다. 하청노동자의 임금이나 근로조건에 실제 영향력을 미치는 원청이 있다면, 해당 원청도 사용자로 보고 교섭 대상에 포함된다. 일을 맡긴 회사가 근로조건에 관여할 경우 함께 대화에 참여해야 한다는 의미다. 원청이 사용자로 인정되는 범위와 관련해 정부는 근로조건 결정에 대한 실질적 영향력 행사 여부를 핵심 판단 기준으로 제시했다. 계약 구조만이 아니라 임금·작업방식·근로시간 등에 대한 지휘·통제 정도를 종합적으로 고려해 사용자성을 판단한다.


다음으로 함께 대화할 그룹을 정해야 한다. 같은 조건에서 일하는 하청노동자들은 하나의 그룹으로 묶어 교섭단위를 만든다. 다만 하는 일이나 임금체계가 크게 다르면 서로 다른 그룹으로 나눌 수 있다. 이는 서로 다른 조건을 가진 사람들이 한 번에 협상하면 오히려 불리해질 수 있기 때문이다. 구체적으로 ▲업무 내용과 공정이 현저히 다른 경우 ▲임금체계·근로시간 등 핵심 근로조건이 구조적으로 다른 경우 ▲사용자의 인사·노무 관리 체계가 분리된 경우 ▲사업장 또는 작업장 물리적 분리가 교섭 운영에 실질적 영향을 미치는 경우에는 교섭단위 분리가 가능하다. 김 장관은 "이번 개정은 실질적으로 근로조건을 결정하는 주체가 책임 있는 대화에 참여하도록 하는 데 의미가 있다"고 강조했다.


이후 교섭에 나설 대표를 정해야 한다. 개정 노조법에 따르면 같은 교섭단위 안에 여러 노동조합이 있으면, 구성원이 가장 많은 노조가 대표가 되어 사용자와 공식 협상을 진행한다. 여러 노조가 스스로 하나로 합의해 대표를 정할 수도 있다. 대표가 정해지면 본격적인 조건 협상 단계로 넘어가는 데 임금, 근로시간, 작업환경 등 실제 근로조건을 놓고 원청 또는 사용자 측과 대화를 진행한다. 이 과정은 일반적인 단체교섭과 같은 방식으로 이뤄진다. 만약 교섭단위를 나눌지, 대표를 누구로 할지 등에서 다툼이 생기면 중앙노동위원회가 기준에 따라 판단한다. 노동부는 이를 '교섭 과정에서 생길 수 있는 갈등을 줄이기 위한 중재 장치'라고 했다.

김영훈 "실질 결정권자와 대화"…원·하청 상생교섭 매뉴얼 확정

절차·기준 구체화 현장 예측성 강화

정부는 시행령 개정과 해석지침 마련에 이어 이번 매뉴얼까지 발표함으로써 법 시행 전 준비작업을 마무리했다는 입장이다. 노동법 전문가와 노사 의견을 수렴해 제도 운영의 예측 가능성을 높이는 데 초점을 맞췄다고 밝혔다. 중앙노동위원회 역시 교섭 절차의 예측 가능성을 높여 제도 정착에 도움이 될 것이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 장관은 "그간 현장에서 제기돼 온 법 적용 기준의 불확실성을 줄이기 위해 구체적인 절차와 판단 기준을 제시했다"며 "정부는 시행 이후에도 노사 간 분쟁이 제도 미비에서 비롯되지 않도록 행정적 지원과 제도 보완을 지속하겠다"고 말했다. 그러면서 "개정 노동조합법의 성공 여부는 제도 자체보다 현장의 실천에 달려 있다"며 "노동계와 경영계 모두 책임 있는 자세로 교섭에 임해 달라"고 당부했다.

김영훈 "실질 결정권자와 대화"…원·하청 상생교섭 매뉴얼 확정



세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기